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На Сицилії закрили частину авіапростору через виверження вулкану

Новини » Надзвичайні події    11.10.2019 - 13:11
На Сицилії закрили частину авіапростору через виверження вулкану
Іллюстративне фото (twitter com xruiztru 2)

Аеропорт прийматиме лише чотири авіарейси на годину

Частину повітряного простору над містом Катанія (острів Сицилія) довелося закрити через виверження вулкану Етна. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство ANSA.

Повідомляється, що зранку відбулось виверження вулкану. Це супроводжувалося невеликими вибухами і потужним викидом вулканічного попелу. Стовпи сірого диму було добре помітно над Етною.

У зв'язку з цим над містом Катанія був частково закритий повітряний простір. Аеропорт прийматиме лише чотири авіарейси на годину. Виліт літаків з аеропорту не обмежений і буде проводитися згідно з розкладом.

Раніше РБК-Україна писало, що 24 грудня на італійському острові Сицилія сталось виверження вулкану Етна. Виверження вулкану супроводжувалося землетрусами. У результаті виверження вулкану постраждали 30 осіб.

Нагадаємо, у середу, 3 липня, на острові Стромболі, що в Італії, відбулося сильне виверження вулкану, в результаті якого загинула людина, а ще одна - постраждала. Загинув 35-річний турист із сицилійського міста Мілаццо.

Крім того, 25 червня на індонезійському острові Балі сталось виверження вулкану Агунг. Дев'ять поселень, що розташовані поруч з вулканом, були вкриті вулканічним попелом. У результаті виверження вулкана ніхто не постраждав.

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