На Сицилії закрили частину авіапростору через виверження вулкану

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Аеропорт прийматиме лише чотири авіарейси на годину

Частину повітряного простору над містом Катанія (острів Сицилія) довелося закрити через виверження вулкану Етна. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство ANSA.

Повідомляється, що зранку відбулось виверження вулкану. Це супроводжувалося невеликими вибухами і потужним викидом вулканічного попелу. Стовпи сірого диму було добре помітно над Етною.

У зв'язку з цим над містом Катанія був частково закритий повітряний простір. Аеропорт прийматиме лише чотири авіарейси на годину. Виліт літаків з аеропорту не обмежений і буде проводитися згідно з розкладом.

Раніше РБК-Україна писало, що 24 грудня на італійському острові Сицилія сталось виверження вулкану Етна. Виверження вулкану супроводжувалося землетрусами. У результаті виверження вулкану постраждали 30 осіб.

Нагадаємо, у середу, 3 липня, на острові Стромболі, що в Італії, відбулося сильне виверження вулкану, в результаті якого загинула людина, а ще одна - постраждала. Загинув 35-річний турист із сицилійського міста Мілаццо.

Крім того, 25 червня на індонезійському острові Балі сталось виверження вулкану Агунг. Дев'ять поселень, що розташовані поруч з вулканом, були вкриті вулканічним попелом. У результаті виверження вулкана ніхто не постраждав.