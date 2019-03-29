На острові Балі активізувався вулкан

Ілюстративне фото (twitter com Matt Ooley)

Жителям заборонено перебувати в радіусі 4 км від кратера вулкана

На індонезійському острові Балі вулкан "Агун" здійснив потужний викид попелу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Jakarta post.

Наголошується, що аеропорт поки працює в звичайному режимі. Мешканців попередили, що їм заборонено перебувати в радіусі 4 км від кратера вулкана.

Gunung Agung di Bali erupsi pada 28/3/2019 pukul 18.25 WITA. Terdengar bunyi gemuruh. Hujan abu dan pasir di Banjar Cegi Desa Ban, Temakung Ban.



Status Siaga (level 3). Masyarakat dilarang beraktivitas di dalam radius 4 km dari puncak kawah. Bali tetap aman. Bandara Bali normal. pic.twitter.com/Zbbjt5Gqqn — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) March 28, 2019

Нагадаємо, у четвер, 17 січня, на острові Кутиноерабу (Японія) відбулося виверження вулкана.

Також 24 грудня на італійському острові Сицилія почалося виверження вулкана Етна. Активний вулкан викинув у небо хмара попелу, ускладнивши видимість. Виверження вулкана супроводжувалося землетрусами. Національний інститут геофізики і вулканології Італії нарахував понад 130 сейсмічних поштовхів, при цьому найсильніший з них сягнув магнітуди 4,0. У результаті виверження вулкана постраждали 30 осіб.

РБК-Україна писало, що 20 листопада в Гватемалі почав вивергатися вулкан Фуего, в результаті чого були евакуйовані 4 тис. осіб. Вулкан викидав стовпи попелу на висоту до 7 кілометрів, потік лави з його жерла досяг довжини в 3 кілометри. Вулкан заввишки близько 3,7 км входить в число найактивніших на території Гватемали.