В Італії при виверженні вулкану загинула людина

Фото: виверження вулкана на острові Стромболі (twitter com xruiztru)

У результаті виверження вулкану також постраждала ще одна людина

У середу, 3 липня, на острові Стромболі (Італія) відбулося сильне виверження вулкану, в результаті якого загинула людина, а ще одна - постраждала. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Ansa.

Повідомляється, що загинув 35-річний турист із сицилійського міста Мілаццо. Рятувальники зараз намагаються врятувати ще двох туристів, які виявилися в пастці через лаву, яка стікає з вулкану.

Фото: виверження вулкана на острові Стромболі (twitter com xruiztru 2)

Видання пише, що в кратері вулкана сталися два вибухи і вони стали найсильнішими за всю історію спостережень (система моніторингу вулканів заробила в Італії в 1985 році). В результаті вибухів загорівся ліс біля вулкана.

РБК-Україна в минулому році писало, що 24 грудня на італійському острові Сицилія сталось виверження вулкану Етна. Виверження вулкану супроводжувалося землетрусами. У результаті виверження вулкану постраждали 30 осіб.

Нагадаємо, 25 червня на індонезійському острові Балі сталось виверження вулкану Агунг. Дев'ять поселень, що розташовані поруч з вулканом, були вкриті вулканічним попелом. У результаті виверження вулкана ніхто не постраждав.