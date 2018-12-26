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Кількість постраждалих через землетрус в Сицилії зросла до 30

Новини » Надзвичайні події    26.12.2018 - 14:02
Кількість постраждалих через землетрус в Сицилії зросла до 30
Фото: виверження вулкана Етна (twitter.com/etnaboris)

Рух транспорту на автомагістралі Катанія-Мессіна частково обмежений

Кількість постраждалих внаслідок землетрусу на острові Сицілія зросла до 30 людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Повідомляється, що землетрус почався після виверження вулкану Етна. Найбільше постраждала провінція Катанія. Рух транспорту на автомагістралі Катанія-Мессіна частково обмежений.

Раніше РБК-Україна повідомляло про 10 загиблих.

Відзначимо, 24 грудня на італійському острові Сицилія почалося виверження вулкана Етна. Активний вулкан викинув у небо хмара попелу, ускладнивши видимість. Виверження вулкана супроводжувалося землетрусами. Національний інститут геофізики і вулканології Італії нарахував понад 130 сейсмічних поштовхів, при цьому найсильніший з них сягнув магнітуди 4,0.

Пізніше після часткового закриття повітряного простору над островом Сицилія через виверження вулкана Етна 25 грудня відновив роботу італійський аеропорт "Катанія".

Нагадаємо, 20 листопада в Гватемалі почав вивергатися вулкан Фуего, в результаті чого були евакуйовані 4 тис. осіб. Вулкан викидав стовпи попелу на висоту до 7 кілометрів, потік лави з його жерла досяг довжини в 3 кілометри. Вулкан заввишки близько 3,7 км входить в число найактивніших на території Гватемали.

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