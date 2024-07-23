Что угрожает украинцам, оставляющим животных в машинах во время жары: размер штрафов
Оставлять животное в закрытом салоне автомобиля при отсутствии в нем человека в слишком жаркую или слишком холодную погоду в Украине запрещено.
Об этом рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко в комментарии РБК-Украина.
Какие штрафы угрожают безответственным владельцам животных
Согласно украинскому законодательству, оставлять животное в закрытом салоне автомобиля при отсутствии в нем человека запрещено при температуре воздуха:
- более 20 градусов выше нуля
- менее 5 градусов по Цельсию
По словам эксперта, нарушение этого предписания влечет административную ответственность в виде штрафа от 3 400 до 5 100 грн - с конфискацией животного (если его пребывание у владельца представляет угрозу для жизни или здоровья).
Что делать украинцам, если они видят закрытое в машине животное
Булименко уточнил - если человек увидел закрытое в автомобиле животное, следует, по возможности:
- или связаться с владельцем автомобиля
- или дождаться его прибытия (в течение разумного срока)
- или вызвать полицию - для пресечения факта жестокого обращения с животным (правонарушения) и привлечения виновного к установленной законом ответственности
Можно ли разбивать окно чужого автомобиля, в котором находится животное
По словам юриста, разбитие окна чужого автомобиля (даже с целью спасения закрытого в нем животного) может повлечь предъявление владельцем автомобиля требования о возмещении причиненного имущественного ущерба.
"Однако лицо, к которому предъявлено такое требование, может при рассмотрении дела судом настаивать на уменьшении размера возмещения", - уточнил он.
Для этого нужно доказать, что возникновению или увеличению вреда способствовала грубая неосторожность потерпевшего - заключавшаяся в нарушении установленных законом правил обращения с домашними животными.
Напомним, ранее украинцев предупредили о штрафе за неправильный выгул собак.
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