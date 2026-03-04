ua en ru
Ср, 04 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Потеряли имущество в оккупации? В "Дії" запустят услугу для получения репараций

18:03 04.03.2026 Ср
2 мин
Действительно ли украинские компании получат компенсацию за утраченное имущество?
aimg Сергей Козачук
Потеряли имущество в оккупации? В "Дії" запустят услугу для получения репараций Фото: в Дії запустили бета-тест услуги C3.2 (diia.gov.ua)

Юридические лица, которые потеряли контроль над имуществом на временно оккупированных территориях, теперь могут подать заявление о репарациях через портал "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал "Дія".

Читайте также: Одна из стран ЕС первая в мире признала украинские электронные подписи: что это значит

Старт бета-тестирования

Как отмечают на портале, в Украине запускают запись на бета-тестирование новой услуги категории C3.2.

Она позволяет юридическим лицам подать заявление в международный Реестр убытков, если их активы оказались на временно оккупированных территориях.

"Если юридическое лицо потеряло контроль над своим имуществом из-за оккупации после 24 февраля 2022 года, это можно официально зафиксировать на международном уровне", - отмечают разработчики сервиса.

Приобщиться к тестированию может руководитель компании или уполномоченный представитель с цифровой подписью. Запись на участие уже открыта непосредственно на портале "Дія".

Механизм возмещения

Главная цель сервиса - подготовить основу для выплаты компенсаций. Все собранные данные и доказательства будут переданы специальной комиссии, которая работает в рамках международного Реестра.

"После внесения заявления и доказательств в Реестр его передадут компенсационной комиссии, которая будет определять размер причитающейся компенсации", - объясняют в "Дії".

Проект реализуется Министерством цифровой трансформации и Министерством юстиции в сотрудничестве с международными партнерами, в частности UK DIGIT и программой EGAP.

Реестр убытков и компенсации

Напомним, международный Реестр убытков был официально запущен в марте 2024 года, чтобы зафиксировать все разрушения, вызванные российской агрессией. Это стало первым шагом к созданию глобального механизма репараций.

Сейчас ожидается, что миллионы украинцев смогут получить компенсации за уничтоженное имущество и другие виды ущерба.

В частности, на возмещение могут претендовать и украинские беженцы, которые вынуждены были покинуть дома из-за войны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
окупанція Война в Украине Дия
Новости
Заправляться или ждать? Почему цены на АЗС растут и возможен ли "картельный сговор"
Заправляться или ждать? Почему цены на АЗС растут и возможен ли "картельный сговор"
Аналитика
Конец "Дружбы": как США и ЕС готовят финальный удар по энергетической империи Орбана
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Конец "Дружбы": как США и ЕС готовят финальный удар по энергетической империи Орбана