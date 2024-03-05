Запущен Реестр ущерба, нанесенного Украине после вторжения РФ: как подать заявление на возмещение
Официальный вебсайт международного Реестра ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины, запустили в работу в городе Гаага на западе Нидерландов. Сейчас он доступен на украинском и английском языках.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, для чего именно была создана эта платформа, а также кто и как может подать заявление на возмещение ущерба.
При подготовке материала были использованы следующие источники: "Урядовий портал", RD4U.
Основное о RD4U
RD4U - официальный вебсайт международного Реестра ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины.
По словам заместителя министра юстиции Украины Ирины Мудрой, ресурс создан для освещения деятельности международного Реестра ущерба среди широкой общественности:
- ознакомления с информацией о Реестре ущерба
- ознакомления с последними новостями и событиями, связанными с его работой
- поиска ответов на наиболее часто задаваемые вопросы потенциальных заявителей
- ознакомления с информацией о начале и процедуре подачи заявлений о возмещении ущерба и т.п.
"Создание Реестра ущерба для Украины является значительным международным усилием и первым шагом к созданию механизма, который обеспечит справедливость и компенсацию для Украины и ее народа", - уточняется на платформе.
Задания Реестра ущерба для Украины
Реестр ущерба для Украины (или RD4U) является:
- системой учета и обработки заявлений физических, юридических лиц и государства Украина о возмещении ущерба, потерь и вреда, причиненных агрессией РФ
- местом хранения доказательств, причиненных страной-агрессором преступлений
Для того чтобы заявления были внесены в Реестр, они должны касаться убытков, потерь или ущерба, которые:
- были нанесены 24 февраля 2022 года или позже
- были нанесены на территории Украины, в пределах ее международно-признанных границ, включая территориальные воды
- были вызваны международно-противоправными действиями РФ в Украине или против Украины
Платформа RD4U (скриншот: rd4u.coe.int)
Как будут решать вопрос компенсаций
Важно понимать, что запущенный Реестр не является судом, трибуналом, компенсационной комиссией или компенсационным фондом. Он:
- не будет рассматривать поступающие в него заявления по существу
- не будет оценивать их стоимость
- не будет назначать никаких выплат
Эти функции будет выполнять международный компенсационный механизм, который будет создан в будущем (работа над его созданием уже начата).
"После создания компенсационного механизма работа Реестра продолжится в рамках новой структуры, и все внесенные в него заявления и доказательства будут переданы в нее", - пояснили на портале.
Мудрая уточнила, что Реестр является первым компонентом международного компенсационного механизма, который состоит из:
- реестра ущерба
- комиссии по рассмотрению заявлений
- компенсационного фонда
Кто, когда и как сможет подать заявление на возмещение
Планируется, что Реестр будет открыт для подачи заявлений в апреле 2024 года (точную дату обещают сообщить уже в ближайшее время).
Сначала процесс подачи заявлений будет открыт для одной категории заявлений - относительно поврежденного и уничтоженного жилого недвижимого имущества.
Позже планируют внедрить и открыть для подачи заявления по другим категориям ущерба (как материальный, так и нематериальный ущерб). Тогда речь может идти о:
- потере жизни, пытках, сексуальном насилии, телесных повреждениях
- вынужденном перемещении и принудительном переселении лиц
- утрате имущества и доходов, других видах экономических потерь
- повреждениях критической инфраструктуры и других государственных объектов
- повреждении объектов исторического и культурного наследия
- вреде окружающей среде и т.п.
Подать заявления могут все физические и юридические лица, а также государство Украина (включая региональные и местные органы власти, а также предприятия, находящиеся в государственной собственности или под контролем государства).
Подача заявлений будет осуществляться исключительно в электронной форме - через единый портал государственных услуг "Дія" (веб-портал или мобильное приложение).
"Подробные разъяснения и инструкции по подаче заявлений будут опубликованы в ближайшее время", - подчеркнули на платформе и опубликовали исчерпывающую дополнительную информацию.
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