Одна из стран ЕС первая в мире признала украинские электронные подписи: что это значит

Украина и Латвия договорились о взаимном признании электронных подписей. Теперь украинские КЭП имеют в Латвии такую ​​же юридическую силу, как и собственноручные подписи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации.

Цифровой прорыв и безвиз для бизнеса

Как отметили в ведомстве, Латвия стала первым государством в мире, которое на законодательном уровне приравняло украинские цифровые подписи к своим национальным стандартам.

Это решение базируется на изменениях в латвийский закон "Об электронных документах", вступившие в силу в 2026 году.

Для украинцев и бизнеса это означает отсутствие лишней бюрократии в следующих вопросах:

работа с банками: подписание электронных документов (договоры, акты, счета) с полной юридической силой.

госуслуги: подача заявлений о муниципальных и государственных услугах онлайн.

бизнес: подписание контрактов латвийскими партнерами онлайн.

Шаг к цифровой интеграции в ЕС

Как отметила заместитель министра цифровой трансформации Зоряна Стецюк, этот кейс является примером высшего цифрового доверия. Украина признала европейские КЭПы еще в 2023 году, и теперь Латвия сделала аналогичный ответный шаг.

По словам заместителя госсекретаря Латвии по цифровой трансформации Гатиса Озолса, это значительно облегчит жизнь более 31 тысячи находящихся в стране украинцев, а также откроет новые возможности для совместного бизнеса.

Как пользоваться услугой

Для взаимодействия с латвийскими учреждениями можно использовать Дія.Підпис-EU или другие украинские е-подписи, входящие в доверительный список третьих стран Еврокомиссии.