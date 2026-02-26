ua en ru
Чт, 26 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Одна из стран ЕС первая в мире признала украинские электронные подписи: что это значит

Латвия, Четверг 26 февраля 2026 18:06
UA EN RU
Одна из стран ЕС первая в мире признала украинские электронные подписи: что это значит Фото: Зоряна Стецюк, замминистра цифровой трансформации Украины (Facebook)
Автор: Иван Носальский

Украина и Латвия договорились о взаимном признании электронных подписей. Теперь украинские КЭП имеют в Латвии такую ​​же юридическую силу, как и собственноручные подписи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации.

Цифровой прорыв и безвиз для бизнеса

Как отметили в ведомстве, Латвия стала первым государством в мире, которое на законодательном уровне приравняло украинские цифровые подписи к своим национальным стандартам.

Это решение базируется на изменениях в латвийский закон "Об электронных документах", вступившие в силу в 2026 году.

Для украинцев и бизнеса это означает отсутствие лишней бюрократии в следующих вопросах:

  • работа с банками: подписание электронных документов (договоры, акты, счета) с полной юридической силой.
  • госуслуги: подача заявлений о муниципальных и государственных услугах онлайн.
  • бизнес: подписание контрактов латвийскими партнерами онлайн.

Шаг к цифровой интеграции в ЕС

Как отметила заместитель министра цифровой трансформации Зоряна Стецюк, этот кейс является примером высшего цифрового доверия. Украина признала европейские КЭПы еще в 2023 году, и теперь Латвия сделала аналогичный ответный шаг.

По словам заместителя госсекретаря Латвии по цифровой трансформации Гатиса Озолса, это значительно облегчит жизнь более 31 тысячи находящихся в стране украинцев, а также откроет новые возможности для совместного бизнеса.

Как пользоваться услугой

Для взаимодействия с латвийскими учреждениями можно использовать Дія.Підпис-EU или другие украинские е-подписи, входящие в доверительный список третьих стран Еврокомиссии.

Напомним, с 10 февраля в Украине начался переход на новый стандарт криптографической защиты электронных подписей.

Решение Минцифры направлено на усиление кибербезопасности и защиту цифровых данных от современных методов криптоанализа. Новый алгоритм технически сложнее для взлома, хотя для конечного пользователя процесс подписания документов остается неизменным.

Читайте РБК-Украина в Google News
Латвия Мінцифра Дия
Новости
Встреча Украины и США в Женеве: Умеров раскрыл состав делегации и главные темы
Встреча Украины и США в Женеве: Умеров раскрыл состав делегации и главные темы
Аналитика
Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше