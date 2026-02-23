Украинские беженцы могут претендовать на новые репарации: кому и как подать заявление

Международный Реестр убытков, причиненных агрессией РФ против Украины, расширили новой категорией исков. Соответствующие заявления о репарациях украинцы могут подавать уже с сегодняшнего дня.

Об этом сообщили РБК-Украина в Совете Европы.

Главное:

Новая категория репараций : в Международном Реестре убытков открыли прием заявлений (A1.2) насчет вынужденного перемещения за пределы Украины.

: в Международном Реестре убытков открыли прием заявлений (A1.2) насчет вынужденного перемещения за пределы Украины. Кто может претендовать : совершеннолетние граждане Украины, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года или не смогли вернуться домой из-за войны.

: совершеннолетние граждане Украины, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года или не смогли вернуться домой из-за войны. Суть возмещения : компенсация предусмотрена за нематериальный ущерб - психологические страдания, разлуку с домом и нарушение семейной жизни.

: компенсация предусмотрена за нематериальный ущерб - психологические страдания, разлуку с домом и нарушение семейной жизни. Как подать заявление : заявление о вынужденном выезде за пределы Украины на фоне российской агрессии украинцы могут оформить через "Дію".

: заявление о вынужденном выезде за пределы Украины на фоне российской агрессии украинцы могут оформить через "Дію". Важные детали: родители могут подавать заявления от имени детей, а наличие статуса ВПЛ (категория A1.1) не мешает подать заявление о выезде за границу.

Какой категорией расширили Реестр убытков

Международный Реестр убытков (RD4U) был создан Украиной, ЕС и многими другими странами мира в ответ на российскую агрессию. По состоянию на сейчас к нему, кроме ЕС, присоединились уже 44 государства.

Штаб-квартира Реестра находится в Гааге (Нидерланды), а офис - в Киеве (Украина).

Речь идет о системе учета заявлений (поданных физическими лицами, юридическими лицами и государством Украина) о возмещении убытков, потерь и ущерба, причиненных агрессией РФ против Украины с 24 февраля 2022 года.

В нем также будут храниться доказательства, которыми будут обоснованы эти требования.

Согласно информации Совета Европы, 23 февраля 2026 года в Реестре открыли новую категорию A1.2 - "Вынужденное перемещение за пределы Украины".

Речь идет о людях, которые:

вынуждены были покинуть свой дом и переехать за границу в результате полномасштабного вторжения РФ;

не смогли вернуться в Украину по той же причине.

"По данным Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR), почти через четыре года после начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года более 6,8 миллиона человек остаются перемещенными лицами за пределами Украины", - уточнили в Совете Европы.

Для многих украинцев перемещение означало длительную разлуку с домом, нарушение семейной жизни и значительные психологические трудности.

Поэтому открытие такой категории "позволяет пострадавшим лицам подавать заявления о возмещении нематериального ущерба, причиненного в результате их вынужденного перемещения".

Уточняется, что вынужденно перемещенными за пределы Украины лицами считаются те, кому была предоставлена временная защита или убежище другим государством в результате полномасштабного вторжения РФ.

"Эта категория заявлений теперь открыта для граждан Украины и будет распространена на лиц других национальностей после завершения необходимых технических мероприятий", - отметили в Совете Европы.

Сообщается также, что категория A1.2 - это пятнадцатая категория заявлений, открытых Реестром.

Как подать заявление о вынужденном выезде из Украины

Подать заявление о вынужденном выезде за пределы Украины на фоне российской агрессии украинцы могут через "Дію".

Согласно информации ее пресс-службы, заявление о компенсации по факту вынужденного перемещения за границу могут подать те из граждан, которые:

либо были вынуждены выехать после 24 февраля 2022 года;

либо не смогли вернуться домой из-за российской агрессии.

"В "Дії" появилась новая категория A1.2 "Вынужденное перемещение за пределы Украины"... Подать заявление могут совершеннолетние граждане Украины. Родители могут сделать это от имени ребенка", - сообщили украинцам.

Уточняется, что для подписания нужна "Дія.Підпис" или квалифицированная электронная подпись (КЭП).

"Если вы уже подавали заявление о внутреннем перемещении в категории A1.1, это не мешает подать заявление и в категории A1.2", - уточнили в пресс-службе "Дії".

Для того, чтобы подать заявление, нужно:

авторизоваться на портале "Дія";

выбрать категорию A1.2 "Вынужденное перемещение за пределы Украины";

заполнить информацию об обстоятельствах выезда;

добавить подтверждение при наличии;

подписать заявление "Дія.Підписом" или КЭП.

Публикация пресс-службы "Дія" (скриншот: facebook.com/mintsyfra)

"При заполнении предоставьте информацию о событиях, которые заставили вас уехать, о пересечении границы или о невозможности возвращения, информацию о приюте, а также другом гражданстве при наличии. Добавьте все, что поможет полнее зафиксировать вашу историю", - посоветовали украинцам.

Подчеркивается, что подавать заявления необходимо, ведь каждый зафиксированный факт - это доказательство, которое видит мир.