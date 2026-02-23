Миллионы украинцев за рубежом получили доступ к подаче заявлений в RD4U о моральном ущербе

Украинские беженцы, которые выехали за границу из-за полномасштабной войны с РФ, с сегодняшнего дня могут подавать заявления в международный Реестр убытков для получения компенсации за моральный ущерб.

Об этом заявила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина .

Кто может подать заявление

С 23 февраля 2026 года начался прием заявлений в международный Реестр убытков (RD4U) по категории A1.2. Она касается морального ущерба от вынужденного перемещения за пределы Украины.

По словам Елены Шуляк, по состоянию на конец 2025 года в мире зафиксировано более 5,8 млн беженцев из Украины, большинство из которых находятся в Европе. Вынужденно перемещенными лицами будут считаться те, кто получил защиту или убежище в другом государстве в результате российской агрессии.

Что именно будут компенсировать

Заявления в этой категории касаются исключительно морального вреда, причиненного фактом вынужденного выезда.

"Заявления, связанные с материальными последствиями такого перемещения, в частности потерей оплачиваемой работы, жилья или другими экономическими потерями, а также депортацией детей и взрослых - подаются в других соответствующих категориях реестра", - пояснила нардеп.

Сейчас в Реестре открыто уже треть запланированных категорий, среди которых:

серьезные телесные повреждения;

сексуальное насилие;

гибель или пропажа без вести близких;

пытки и принудительный труд;

повреждение недвижимого имущества.

Как будет работать механизм выплат

На сегодня украинцы уже подали более 115 тысяч заявлений в различных категориях, 30 тысяч из которых уже рассмотрены и внесены в Реестр. Ожидается, что после открытия возможности для беженцев количество обращений существенно возрастет.

Конкретные размеры компенсаций определит специальная Компенсационная комиссия, которая сейчас создается. Выплаты начнутся после наполнения специального компенсационного фонда.