Потери россиян в войне против Украины превысили 770 тысяч солдат, - Генштаб
За последние сутки с 19 на 20 декабря, россияне потеряли на фронте 2200 солдат, 24 боевых бронированных машин и 115 единиц автомобильной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 770 420 (+2200) человек ликвидировано;
- танков - 9584 (+8) ед;
- боевых бронированных машин - 19 823 (+24) ед;
- артиллерийских систем - 21 220 (+42) ед;
- РСЗО - 1256 ед;
- средства ПВО - 1027 (+1) ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 329 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 20 600 (+79) ед;
- крылатых ракет - 2943 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 31 793 (+115) ед;
- специальной техники - 3662 (+6) ед.
Воздушные атаки РФ
С вечера 19 декабря агрессор снова атаковал Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В одном из районов Киева зафиксировано падение обломков сбитого БпЛА.
Утром 20 декабря россияне атаковали Киев баллистическими ракетами. В городе раздавались мощные взрывы, работала ПВО.
Кроме того, российские террористы масштабно обстреливают из артиллерии Херсон. Есть пострадавшие среди местных жителей.
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