Потери россиян в войне против Украины превысили 770 тысяч солдат, - Генштаб

За последние сутки с 19 на 20 декабря, россияне потеряли на фронте 2200 солдат, 24 боевых бронированных машин и 115 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.12.24 ориентировочно составили:

Воздушные атаки РФ

С вечера 19 декабря агрессор снова атаковал Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В одном из районов Киева зафиксировано падение обломков сбитого БпЛА.

Утром 20 декабря россияне атаковали Киев баллистическими ракетами. В городе раздавались мощные взрывы, работала ПВО.

Кроме того, российские террористы масштабно обстреливают из артиллерии Херсон. Есть пострадавшие среди местных жителей.

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