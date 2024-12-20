Атака "Шахедов": в Киеве фиксируют падение обломков, названы последствия
В Киеве после вражеской воздушной атаки с применением ударных беспилотников этой ночью фиксируют падение фрагментов целей противника в городе. Речь идет о Деснянском районе столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко.
"В результате атаки российских БпЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в
Деснянском р-не столицы", - рассказал чиновник.
По предварительным данным, из-за этого "незначительные повреждения" получил фасад складского помещения.
"Информации о пожаре или пострадавших не поступало", - рассказали в администрации.
Также в КГВА добавили, что данные оперативной сводки о последствиях дроновой атаки противника на Киев "обновляются и уточняются".
Атака "Шахедов" на Киев
Напомним, с вечера 19 декабря Воздушные силы ВСУ зафиксировали запуск российскими оккупантами дронов-камикадзе в сторону Украины. Уже после полуночи 20 декабря в Воздушных силах информировали о новых группах ударных беспилотников, которые противник запустил с севера и юга.
Позже в Киеве объявляли воздушную тревогу, причем дважды в течение этой ночи. Оба раза она длилась недолго.
Также сообщалось, что прошлой ночью во время дроновой атаки РФ в Киеве трижды объявляли воздушную тревогу. Кроме того, вчера велась работа ПВО на подступах к столице и в городе.
Утром военные рассказали, что всего в ночь на 19 декабря росармия запустила по Украине 85 дронов, 2 баллистические ракеты "Искандер-М" и одну управляемую авиационную ракету Х-59/69. Тогда ПВО уничтожила 45 ударных беспилотников РФ, и еще 40 БПЛА противника были локально потеряны.
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