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В Киеве прогремели взрывы из-за ракетного удара, работает ПВО

Киев, Пятница 20 декабря 2024 07:10
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В Киеве прогремели взрывы из-за ракетного удара, работает ПВО
Автор: Владимир Костырин

В Киеве утром 20 декабря прогремели взрывы из-за российской ракетной атаки. В столице продолжается работа сил и средств противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Киевского городского голову Виталия Кличко.

Взрывы в Киеве прогремели около семи часов утра.

Перед тем военные информировали о фиксации скоростной цели, которая двигалась в сторону Киева. Впоследствии стало известно о еще одной - по такому же маршруту.

"В Киеве работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!" - говорится в заявлении мэра столицы в Telegram.

Кроме того, в Киеве прозвучали позже еще взрывы.

"Фиксируется еще одна цель через Черниговскую область. Курс - Киев!", - рассказали в Воздушных силах.

Около 07:11 в Киеве прогремел еще взрыв, который был достаточно сильным. После этого было слышно еще не менее трех взрывов позже.

Позже военные рассказали о баллистической ракете, которая двигалась с севера в сторону столицы.

Кроме того, о работе ПВО рассказали также в Киевской области из-за данной ракетной атаки. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

Что известно о последствиях

Как рассказал мэр столицы, в Голосеевском районе Киева в результате падения обломков ракеты горят авто.

"Экстренные службы направляются на место", - добавил городской голова.

Позже Кличко рассказал о вызове медиков в Голосеевском районе Киева.

Как рассказал позже начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, обломки ракет обнаружены в столице также в Днепровском районе - они попали в недострой.

Информация о пострадавших и характере разрушений уточняется, добавили в администрации.

Позже Кличко рассказал, что в Киеве уже известно об одном потерпевшем - в Голосеевском районе.

"Медики оказывают помощь на месте", – добавил мэр.

Также в КГВА рассказали, что в Соломенском районе Киева в результате падения обломков, по предварительным данным, есть возгорание в здании.

Кличко также рассказал о падении обломков на крыше дома в Днепровском районе столицы. Мэр подтвердил данные по пожару в Соломенском районе.

В Киеве впоследствии стало известно еще об одном пострадавшем. Как рассказал Кличко, это - в Голосеевском районе, и пострадавшего уже госпитализировали.

Комбинированная воздушная атака

Ранее сообщалось, что с вечера российские оккупанты запустили по Украине дроны-камикадзе. В Киеве, в частности, из-за дроновой атаки дважды объявляли воздушную тревогу. Позже стало известно о падении обломков БПЛА противника в Деснянском районе.

Также столичные власти рассказали, что все угрожавшие Киеву дроны врага были сбиты ПВО.

Уже утром по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности, в том числе из-за взлета МиГ-31К в РФ.

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