Россияне обстреливают из артиллерии Херсон и пытаются войти в город

Российские захватчики обстреливают город Херсон и соседние населенные пункты, а также пытаются прорваться ближе к Антоновскому мосту. Силы обороны дают отпор агрессору, идет бой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военного блогера Николавский Ванек и начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

По словам блогера, по областному центру и району не прицельно работает артиллерия, в частности реактивные системы залпового огня "Угаран".

Враг "работает больше стволом из лесов" по прибрежным населенным пунктам от Херсона до Ольговки и Чернобаевки. Есть первые сообщения о пожарах в жилых домах.

Обстрел связан с попытками врага занять район Антоновского моста в районе гостиницы Наири.

"Просто в данный момент штурмовые группы в районе Олешек пытаются двигаться ближе к Антохе (Антоновский мост. - ред.) под прикрытием этого же самого обстрела. Разведывательные дроны висят преимущественно над отрезком от Антохи до Коньковского моста", - сообщил Николаевский Ванек.

Он добавил, что обстрел не стал "неожиданностью" для Сил обороны. Наши военные работают по врагу, идет бой.

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что в результате обстрела есть попадания по жилой застройке и пострадавшие среди гражданских.

"Обстрел города Херсона продолжается! Есть пострадавшие гражданские! Много попаданий в многоквартирные жилые дома", - отметил он.