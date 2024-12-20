Россияне обстреливают из артиллерии Херсон и пытаются войти в город
Российские захватчики обстреливают город Херсон и соседние населенные пункты, а также пытаются прорваться ближе к Антоновскому мосту. Силы обороны дают отпор агрессору, идет бой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военного блогера Николавский Ванек и начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.
По словам блогера, по областному центру и району не прицельно работает артиллерия, в частности реактивные системы залпового огня "Угаран".
Враг "работает больше стволом из лесов" по прибрежным населенным пунктам от Херсона до Ольговки и Чернобаевки. Есть первые сообщения о пожарах в жилых домах.
Обстрел связан с попытками врага занять район Антоновского моста в районе гостиницы Наири.
"Просто в данный момент штурмовые группы в районе Олешек пытаются двигаться ближе к Антохе (Антоновский мост. - ред.) под прикрытием этого же самого обстрела. Разведывательные дроны висят преимущественно над отрезком от Антохи до Коньковского моста", - сообщил Николаевский Ванек.
Он добавил, что обстрел не стал "неожиданностью" для Сил обороны. Наши военные работают по врагу, идет бой.
Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что в результате обстрела есть попадания по жилой застройке и пострадавшие среди гражданских.
"Обстрел города Херсона продолжается! Есть пострадавшие гражданские! Много попаданий в многоквартирные жилые дома", - отметил он.
Наступление РФ на Херсон
Вечером 19 декабря Херсонская ОВА предупредила жителей о вероятных жестких обстрелах россиянами областного центра и населенных пунктов области этой ночью.
На днях российским офицерам приказали готовиться к наступлению на правобережную часть Херсонской области. Из-за этого в рядах оккупантов началась паника.
Ранее партизаны АТЕШ сообщили, что Россия готовит наступление на Херсон для "повышения ставок" перед странами Запада.
Вероятность наступления на город также подтвердили источники нашего издания.
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