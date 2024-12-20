Втрати росіян у війні проти України перевищили 770 тисяч солдатів, - Генштаб
За останню добу з 19 на 20 грудня, росіяни втратили на фронті 2200 солдатів, 24 бойові броньовані машини та 115 одиниць автомобільної техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 770 420 (+2200) осіб ліквідовано;
- танків - 9584 (+8) од.;
- бойових броньованих машин - 19 823 (+24) од.;
- артилерійських систем - 21 220 (+42) од.;
- РСЗВ - 1256 од.;
- засоби ППО - 1027 (+1) од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 329 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 20 600 (+79) од.;
- крилатих ракет - 2943 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 31 793 (+115) од.;
- спеціальної техніки - 3662 (+6) од.
Повітряні атаки РФ
З вечора 19 грудня агресор знову атакував Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". В одному з районів Києва зафіксоване падіння уламків збитого БпЛА.
Вранці 20 грудня росіяни атакували Київ балістичними ракетами. У місті лунали потужні вибухи, працювала ППО.
Крім того російські терористи масштабно обстрілюють з артилерії Херсон. Є постраждалі серед місцевих жителів.
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