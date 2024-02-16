Потери россиян под Авдеевкой одни из крупнейших за время полномасштабного вторжения, - ЦНС
Потери россиян под Авдеевкой одни из крупнейших за время полномасштабного вторжения. Это приводит к тому, что личный состав РФ деморализован.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Российские войска несут рекордные потери в попытках захватить Авдеевку", - сообщили в центре.
По информации от подполья, деморализация среди личного состава оккупантов ощутимо растет.
На Авдеевском направлении наблюдается снижение морально-психологического состояния и боевой способности среди военнослужащих оккупационных войск из-за активных "мясных штурмов" российского командования.
По имеющейся информации, среди представителей российско-оккупационных войск потери личного состава являются крупнейшими с момента полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.
"Потери именно на авдеевском направлении за последнюю неделю около пяти тысяч среди личного состава. Потери фиксируются как и на тактическом, так и оперативном уровне. Россияне потеряли сотни единиц техники", - отметили в ЦНС.
Ситуация остается сложной, но контролируемой Силами обороны Украины.
Известно, что 74-я и 114-я отдельные мотострелковые бригады ВС РФ фактически потеряли боевую способность.
Бои за Авдеевку
Российская армия начала наступление на Авдеевку в начале октября. В ходе штурмов она теряет значительное количество техники и личного состава. По данным британской разведки, Авдеевка остается основным направлением России на фронте.
Третья штурмовая бригада подтвердила, что их передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны.
Защитники показали кадры из Авдеевки и отметили, что бои на этом направлении тяжелее, чем те, что были в Бахмуте.
В Третьей штурмовой подчеркивают, что удерживают оборонительные позиции в Авдеевке, но кафиры привлекли к боям силы двух регулярных армий, а соотношение на уровне бригад составляет 7 к 1.
Также защитники сообщили, что кафиры применяют фосфорные снаряды, на Коксохиме вспыхнули цистерны с мазутом.
Сегодня командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о решении отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки.
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