Потери россиян под Авдеевкой одни из крупнейших за время полномасштабного вторжения, - ЦНС

Потери россиян под Авдеевкой одни из крупнейших за время полномасштабного вторжения. Это приводит к тому, что личный состав РФ деморализован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

"Российские войска несут рекордные потери в попытках захватить Авдеевку", - сообщили в центре.

По информации от подполья, деморализация среди личного состава оккупантов ощутимо растет.

На Авдеевском направлении наблюдается снижение морально-психологического состояния и боевой способности среди военнослужащих оккупационных войск из-за активных "мясных штурмов" российского командования.

По имеющейся информации, среди представителей российско-оккупационных войск потери личного состава являются крупнейшими с момента полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

"Потери именно на авдеевском направлении за последнюю неделю около пяти тысяч среди личного состава. Потери фиксируются как и на тактическом, так и оперативном уровне. Россияне потеряли сотни единиц техники", - отметили в ЦНС.

Ситуация остается сложной, но контролируемой Силами обороны Украины.

Известно, что 74-я и 114-я отдельные мотострелковые бригады ВС РФ фактически потеряли боевую способность.

Бои за Авдеевку

Российская армия начала наступление на Авдеевку в начале октября. В ходе штурмов она теряет значительное количество техники и личного состава. По данным британской разведки, Авдеевка остается основным направлением России на фронте.

Третья штурмовая бригада подтвердила, что их передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны.

Защитники показали кадры из Авдеевки и отметили, что бои на этом направлении тяжелее, чем те, что были в Бахмуте.

В Третьей штурмовой подчеркивают, что удерживают оборонительные позиции в Авдеевке, но кафиры привлекли к боям силы двух регулярных армий, а соотношение на уровне бригад составляет 7 к 1.

Также защитники сообщили, что кафиры применяют фосфорные снаряды, на Коксохиме вспыхнули цистерны с мазутом.

Сегодня командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о решении отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки.

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