ua en ru
Чт, 13 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Потери противника на 13 ноября: Генштаб предоставил свежую статистику

Украина, Четверг 13 ноября 2025 07:40
UA EN RU
Потери противника на 13 ноября: Генштаб предоставил свежую статистику Фото: украинский военный (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

За время полномасштабного вторжения потери российских войск продолжают расти. По состоянию на 13 ноября 2025 года общие ориентировочные данные показывают значительные масштабы утрат в живой силе и технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

Потери личного состава и бронетехники

С начала вторжения противник потерял около 1 155 360 военнослужащих, только за последние сутки — плюс 1 180.

Количество уничтоженных танков достигло 11 344 единиц (+2 за сутки), а боевых бронированных машин — 23 567 (+11).

Потери артиллерийских систем составили 34 388 установок (+9), а реактивных систем залпового огня (РСЗО) — 1 540. Также уничтожено 1 242 средства противовоздушной обороны (+2).

Авиация и беспилотники

Украинские силы ликвидировали 428 самолетов и 347 вертолетов армии РФ.

Количество сбитых оперативно-тактических беспилотников составляет уже 79 945, что на 141 больше, чем сутками ранее.

Ракетное вооружение и морская техника

С начала войны уничтожено 3 926 крылатых ракет, 28 кораблей и катеров, а также 1 подводная лодка.

Потери автотранспорта и автоцистерн достигли 67 211 единиц (+88 за сутки), а специальной техники — 3 996 (+2).

Российская армия продолжает нести ощутимые потери на всех направлениях фронта.

Несмотря на это, интенсивность боевых действий не снижается, а Украина удерживает стратегическую инициативу, отражая атаки и уничтожая технику противника.

Потери противника на 13 ноября: Генштаб предоставил свежую статистику

Напоминаем, что страны G7 вместе с Европейским Союзом заявили, что нынешняя линия фронта может стать отправной точкой для будущих переговоров между Россией и Украиной. При этом союзники подчеркнули неизменную поддержку Украины, её суверенитета и права на защиту территориальной целостности.

Отметим, что Белый дом признал, что попытки США добиться прекращения войны между Россией и Украиной не дали результата: планы по достижению компромисса сорвались из-за требований Кремля и нежелания Киева идти на территориальные уступки, что вызвало разочарование у президента Дональда Трампа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
Отставка Гринчук. Стало известно, кто будет исполнять обязанности министра энергетики
Отставка Гринчук. Стало известно, кто будет исполнять обязанности министра энергетики
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт