Потери противника на 13 ноября: Генштаб предоставил свежую статистику

За время полномасштабного вторжения потери российских войск продолжают расти. По состоянию на 13 ноября 2025 года общие ориентировочные данные показывают значительные масштабы утрат в живой силе и технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

Несмотря на это, интенсивность боевых действий не снижается, а Украина удерживает стратегическую инициативу, отражая атаки и уничтожая технику противника.

С начала войны уничтожено 3 926 крылатых ракет, 28 кораблей и катеров, а также 1 подводная лодка.

Количество сбитых оперативно-тактических беспилотников составляет уже 79 945, что на 141 больше, чем сутками ранее.

С начала вторжения противник потерял около 1 155 360 военнослужащих, только за последние сутки — плюс 1 180.

Напоминаем, что страны G7 вместе с Европейским Союзом заявили, что нынешняя линия фронта может стать отправной точкой для будущих переговоров между Россией и Украиной. При этом союзники подчеркнули неизменную поддержку Украины, её суверенитета и права на защиту территориальной целостности.

Отметим, что Белый дом признал, что попытки США добиться прекращения войны между Россией и Украиной не дали результата: планы по достижению компромисса сорвались из-за требований Кремля и нежелания Киева идти на территориальные уступки, что вызвало разочарование у президента Дональда Трампа.