Потери противника на 13 ноября: Генштаб предоставил свежую статистику
За время полномасштабного вторжения потери российских войск продолжают расти. По состоянию на 13 ноября 2025 года общие ориентировочные данные показывают значительные масштабы утрат в живой силе и технике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.
Потери личного состава и бронетехники
С начала вторжения противник потерял около 1 155 360 военнослужащих, только за последние сутки — плюс 1 180.
Количество уничтоженных танков достигло 11 344 единиц (+2 за сутки), а боевых бронированных машин — 23 567 (+11).
Потери артиллерийских систем составили 34 388 установок (+9), а реактивных систем залпового огня (РСЗО) — 1 540. Также уничтожено 1 242 средства противовоздушной обороны (+2).
Авиация и беспилотники
Украинские силы ликвидировали 428 самолетов и 347 вертолетов армии РФ.
Количество сбитых оперативно-тактических беспилотников составляет уже 79 945, что на 141 больше, чем сутками ранее.
Ракетное вооружение и морская техника
С начала войны уничтожено 3 926 крылатых ракет, 28 кораблей и катеров, а также 1 подводная лодка.
Потери автотранспорта и автоцистерн достигли 67 211 единиц (+88 за сутки), а специальной техники — 3 996 (+2).
Российская армия продолжает нести ощутимые потери на всех направлениях фронта.
Несмотря на это, интенсивность боевых действий не снижается, а Украина удерживает стратегическую инициативу, отражая атаки и уничтожая технику противника.
Напоминаем, что страны G7 вместе с Европейским Союзом заявили, что нынешняя линия фронта может стать отправной точкой для будущих переговоров между Россией и Украиной. При этом союзники подчеркнули неизменную поддержку Украины, её суверенитета и права на защиту территориальной целостности.
Отметим, что Белый дом признал, что попытки США добиться прекращения войны между Россией и Украиной не дали результата: планы по достижению компромисса сорвались из-за требований Кремля и нежелания Киева идти на территориальные уступки, что вызвало разочарование у президента Дональда Трампа.