ua en ru
Чт, 13 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Страны G7 сделали громкое заявление о переговорах между Украиной и Россией

Канада, Четверг 13 ноября 2025 05:12
UA EN RU
Страны G7 сделали громкое заявление о переговорах между Украиной и Россией Фото: лидеры G7 (facebook.com/andrij.sybiha)
Автор: Никончук Анастасия

Страны G7 и ЕС подчеркнули необходимость использовать текущую линию фронта как основу для переговоров между Россией и Украиной, и подтвердили полную поддержку Украины в защите ее территориальной целостности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства международных дел Канады.

Встреча G7 в Ниагаре

11–12 ноября 2025 года в регионе Ниагара, Онтарио, под председательством Канады прошла встреча министров иностранных дел стран G7: Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также Высокого представителя ЕС.

В мероприятии приняли участие министры иностранных дел Бразилии, Индии, Саудовской Аравии, Мексики, Республики Корея, Южной Африки и Украины для обсуждения вопросов морской безопасности, стратегических ресурсов, экономической устойчивости и энергетической безопасности.

Участники сделали ряд заявлений, часть которых касалась Украины.

Поддержка Украины

Министры G7 подтвердили полную приверженность территориальной целостности и независимости Украины.

В заявлении подчеркнуто, что международные границы не должны изменяться силой, а немедленное прекращение огня является ключевым условием для стабилизации региона.

Текущая линия фронта рассматривается как отправная точка для будущих переговоров между Киевом и Москвой.

Давление на Россию

Страны G7 усиливают экономические санкции против России и изучают меры воздействия на государства и организации, которые способствуют финансированию ее военных действий.

В заявлении осуждается военная помощь России со стороны КНДР и Ирана, а также поставки оружия и компонентов двойного назначения из Китая, что способствовало эскалации войны.

Финансирование и энергетическая безопасность

Министры обсудили возможности скоординированного использования замороженных российских суверенных активов для поддержки Украины.

Также подчеркнута важность защиты энергетической инфраструктуры страны после недавних атак России, что критично для обеспечения стабильности и безопасности украинской экономики.

Напоминаем, что в течение недели правительство получит предложения по обновлению состава Наблюдательного совета АО "НАЭК "Энергоатом", подготовленные Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства совместно с партнерами стран G7, чтобы усилить антикризисное управление компанией.

Отметим, что министры энергетики стран G7 осудили новые российские атаки на энергетику Украины и подтвердили готовность оказывать поддержку в восстановлении украинской энергосистемы.

Читайте РБК-Украина в Google News
G7 Война в Украине
Новости
Отставка Гринчук. Стало известно, кто будет исполнять обязанности министра энергетики
Отставка Гринчук. Стало известно, кто будет исполнять обязанности министра энергетики
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа