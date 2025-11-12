Трамп признал провал попыток завершить войну между Россией и Украиной, - The Atlantic
В Белом доме признали провал попыток завершить войну между Россией и Украиной — усилия США склонить стороны к компромиссу сорвались из-за амбиций Кремля и отказа Киева уступать территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Atlantic.
Сообщается, что президент США Дональд Трамп выразил разочарование тем, что его усилия по завершению войны между Россией и Украиной не увенчались успехом.
В публикации отмечается, что Белый дом предпринимал попытки давления как на Киев, так и на Москву, однако результата это не принесло.
Американский лидер, по данным журналистов, недооценил решимость Владимира Путина. Российский диктатор, как отмечает издание, был одержим идеей уничтожения украинской независимости и не рассматривал компромиссов, предполагающих сохранение суверенитета Украины.
Неудачные дипломатические шаги
Трамп, по информации источников, полагал, что конфликт можно остановить простым соглашением, которое признало бы территориальные захваты России и обеспечило ей экономические выгоды.
Однако, как показали последующие события, российская сторона не намерена ограничиваться частичными решениями.
"Недавно президент Трамп попытался изменить динамику: он сказал Путину, что может предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, и попытался убедить Владимира Зеленского, чтобы тот уступил территорию, но обе попытки оказались безуспешными", — говорится в материале.
Конфликт сложнее, чем кажется
По данным неназванных представителей администрации, урегулирование войны между Россией и Украиной могло бы быть возможным, если бы стороны проявили благоразумие. Однако, как подчеркивают авторы публикации, ситуация остается крайне сложной.
"Они, кажется, считают основной конфликт простым и поддающимся компромиссу: Россия хочет получить оставшуюся территорию, которую она не контролирует на Донбассе; Украина хочет надежных гарантий безопасности. Но на самом деле проблема гораздо сложнее и тяжелее", — отмечается в статье.
Аналитики подчеркивают, что попытки США достичь дипломатического прорыва натолкнулись на глубокие противоречия, которые невозможно решить без изменения позиции Москвы относительно будущего Украины.
Напоминаем, что премьер Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Будапеште пройдет, хотя и в более поздние сроки, чем ожидалось.
Отметим, что Дональд Трамп подчеркнул, что США не стремятся к военным конфликтам, однако в случае их возникновения страна готова реагировать решительно и без промедления.