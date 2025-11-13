Втрати противника на 13 листопада: Генштаб надав свіжу статистику
За час повномасштабного вторгнення втрати російських військ продовжують зростати. Станом на 13 листопада 2025 року загальні орієнтовні дані показують значні масштаби втрат у живій силі та техніці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.
Втрати особового складу та бронетехніки
Від початку вторгнення противник втратив близько 1 155 360 військовослужбовців, тільки за останню добу - плюс 1 180.
Кількість знищених танків досягла 11 344 одиниць (+2 за добу), а бойових броньованих машин - 23 567 (+11).
Втрати артилерійських систем склали 34 388 установок (+9), а реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) - 1 540. Також знищено 1 242 засоби протиповітряної оборони (+2).
Авіація та безпілотники
Українські сили ліквідували 428 літаків і 347 вертольотів армії РФ.
Кількість збитих оперативно-тактичних безпілотників становить уже 79 945, що на 141 більше, ніж добою раніше.
Ракетне озброєння і морська техніка
Від початку війни знищено 3 926 крилатих ракет, 28 кораблів і катерів, а також 1 підводний човен.
Втрати автотранспорту та автоцистерн досягли 67 211 одиниць (+88 за добу), а спеціальної техніки - 3 996 (+2).
Російська армія продовжує зазнавати відчутних втрат на всіх напрямках фронту.
Незважаючи на це, інтенсивність бойових дій не знижується, а Україна утримує стратегічну ініціативу, відбиваючи атаки та знищуючи техніку противника.
Нагадуємо, що країни G7 разом із Європейським Союзом заявили, що нинішня лінія фронту може стати відправною точкою для майбутніх переговорів між Росією та Україною. При цьому союзники наголосили на незмінній підтримці України, її суверенітету і права на захист територіальної цілісності.
Зазначимо, що Білий дім визнав, що спроби США домогтися припинення війни між Росією та Україною не дали результату: плани з досягнення компромісу зірвалися через вимоги Кремля і небажання Києва йти на територіальні поступки, що викликало розчарування у президента Дональда Трампа.