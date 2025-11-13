Втрати противника на 13 листопада: Генштаб надав свіжу статистику

За час повномасштабного вторгнення втрати російських військ продовжують зростати. Станом на 13 листопада 2025 року загальні орієнтовні дані показують значні масштаби втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

Незважаючи на це, інтенсивність бойових дій не знижується, а Україна утримує стратегічну ініціативу, відбиваючи атаки та знищуючи техніку противника.

Від початку війни знищено 3 926 крилатих ракет, 28 кораблів і катерів, а також 1 підводний човен.

Кількість збитих оперативно-тактичних безпілотників становить уже 79 945, що на 141 більше, ніж добою раніше.

Від початку вторгнення противник втратив близько 1 155 360 військовослужбовців, тільки за останню добу - плюс 1 180.

Нагадуємо, що країни G7 разом із Європейським Союзом заявили, що нинішня лінія фронту може стати відправною точкою для майбутніх переговорів між Росією та Україною. При цьому союзники наголосили на незмінній підтримці України, її суверенітету і права на захист територіальної цілісності.

Зазначимо, що Білий дім визнав, що спроби США домогтися припинення війни між Росією та Україною не дали результату: плани з досягнення компромісу зірвалися через вимоги Кремля і небажання Києва йти на територіальні поступки, що викликало розчарування у президента Дональда Трампа.