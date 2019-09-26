Другий бій в суперважкій вазі Усик проведе з чемпіоном

Фото: Олександр Усик (instagram.com/usykaa)

Українець після поєдинку проти Спонга боксуватиме за титули

Колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик після поєдинку з голландцем Тайроном Спонгом боксуватиме за титули. Про це заявив промоутер українця Едді Хірн, повідомляє talkSport.

Усик є обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією WBO (Всесвітньої боксерської організації), тож переможець бою між чемпіоном світу у надважкій вазі Енді Руїсом зі США та британцем Ентоні Джошуа зобов’язаний буде з ним зустрітися.

Але для початку українцю потрібно дебютувати в суперважкому дивізіоні в поєдинку проти Тайрона Спонга. Бій відбудеться 12 жовтня у Чикаго (США).

Руїс та Джошуа проведуть повторний поєдинок 7 грудня в Ед-Дірійї (Саудівська Аравія). У першому бою американець сенсаційно нокаутував британця та відібрав у нього титули чемпіона світу WBO, WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайрон Спонг залишається непереможеним боксером, який виграв усі 13 поєдинків на професіональному рівні (12 - нокаутом).

Усик провів останній бій у листопаді минулого року, перемігши нокаутом Тоні Беллью і захистивши усі свої титули у важкій вазі. Однак українець залишився без чемпіонських поясів, бо перейшов у суперважку вагу.