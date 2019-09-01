ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Усик проведе дебютний бій у надважкій вазі 12 жовтня

Новини » Спорт    01.09.2019 - 15:27
Усик проведе дебютний бій у надважкій вазі 12 жовтня
Фото: Олександр Усик (instagram.com/usykaa)

Свій перший бій в суперважкій вазі Усик проведе проти Тайрона Спонга

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик свій перший бій у суперважкій вазі проведе проти нідерландського боксера Тайрона Спонга 12 жовтня в Чикаго (США). Про це повідомляє SportArena.

Минулої ночі Спонг нокаутом у другому раунді переміг бійця з Еквадору Джейсона Минду.

"Мій наступний бій відбудеться 12 жовтня. Суперник Тайрон Спунг. Спанг? Спунг? Я не знаю. Так, Тайрон Спонг", - зазначив Усик.

В даний час Спонг залишається непереможеним боксером, вигравши всі 13 поєдинків на професійному рівні (12 - нокаутом). Як відомо, спочатку дебютним суперником Усика повинен був стати 38-річний француз камерунського походження Карлос Такам. Вони могли провести поєдинок ще в червні, але українець знявся через травму. Бій перенесли на осінь. Однак Такам підписав контракт з новим промоутером, який вирішив рухати його кар'єру в іншому напрямку.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що голландський боксер Тайрон Спонг вважається ще одним кандидатом на бій з Олександром Усиком в його першому поєдинку в суперважкій ваговій категорії.

Відзначимо, що також розглядалися американець Браянт Дженнінгс. У списку була кандидатура росіянина Андрія Федосова, але більше питання про поєдинок з ним не варто.

Ломаченко - Кемпбелл: відео та огляд бою Ломаченко переміг Кемпбелла та завоював третій чемпіонський пояс
Новини України Олександр УсикБокс
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся