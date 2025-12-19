"Усталость - не капитуляция". Большинство украинцев не принимают ультиматумы РФ, - КМИС

Общественное мнение насчет войны и мира в Украине за последний период существенно не меняется. И в этом среди людей есть "своеобразный консенсус".

Об этом в интервью для РБК-Украина рассказал исполнительный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий .

Почему украинцы - не помеха на пути к миру

Согласно недавнему опросу КМИС по вопросам войны, мира, доверия к западным партнерам и внутренней ситуации, общественное мнение насчет войны и мира за последний период существенно не меняется.

"И в этом среди людей есть своеобразный консенсус: с одной стороны, большинство украинцев открыты и к переговорам, и даже к тяжелым компромиссам", - поделился эксперт.

При этом, по его словам, сохраняется такая тенденция, что абсолютное большинство украинцев отвергают вариант, который бы предусматривал:

официальное признание части наших территорий российскими;

вывод войск с территорий, которые Украина контролирует;

существенное сокращение армии;

то, что у нас не будет надежных гарантий безопасности.

"Более 70% украинцев это отвергают, примерно столько же было и в сентябре", - отметил Грушецкий.

В то же время "в целом украинцы не являются препятствием, как некоторые любят нас обвинять, в достижении мира политико-дипломатическим путем".

"Более 70% украинцев были готовы принять вариант, предлагаемый Европой. Тот, который включает замораживание линии фронта, но получение Украиной определенных гарантий безопасности. И, конечно, без всякого официального признания оккупированных Россией территорий официальной частью РФ", - рассказал глава КМИС.

Он добавил, что у украинцев есть понимание: "мы готовы к миру даже при замораживании линии фронта, но идти на требования, которые выдвигает Россия - это для украинцев неприемлемо".

"63% отвечают, что мы готовы терпеть войну столько, сколько необходимо для достижения приемлемых для Украины условий", - признал эксперт.

Какие эмоции испытывают сегодня украинцы

Грушецкий поделился, что даже несмотря на истощение, украинцы не готовы уступать.

"Одна из эмоций, которые испытывают украинцы - это психологическое истощение. У нас около 70% на прямой вопрос, что они чувствуют, что их психоэмоциональное здоровье ухудшилось после начала вторжения РФ. И есть довольно высокая тревожность", - рассказал он.

Еще одна эмоция украинцев сейчас, по его словам, это неопределенность.

"Если спросить, сколько еще длится война, треть украинцев скажут: мы не знаем. Не знаем и не можем сказать, потому что ситуация очень неопределенная", - объяснил глава КМИС.

В то же время "украинцы осознают, что мы не только способны, но и должны сопротивляться", ведь все равно "Россия воспринимается как экзистенциальная угроза". И это оставляет не так много пространства для компромиссов.

Верят ли украинцы, что война скоро закончится

На вопрос "Какова цель России в войне" 60-70% граждан стабильно отвечают, что "цель России - физическое уничтожение украинцев или уничтожение украинской нации".

"Иными словами есть четкое осознание, что РФ представляет экзистенциальную угрозу", - сообщил Грушецкий.

Кроме того, "большой процент говорит: даже если Россия и не хочет уничтожить украинскую нацию, то точно хочет захватить большинство наших территорий и установить там марионеточный режим".

"Люди понимают, что Россия не собирается останавливаться, что она собирается продолжать агрессию", - добавил специалист.

Он отметил, что "лишь небольшая часть украинцев считает, что здесь есть какие-то простые решения".

"Как некоторые партнеры нам говорят: "Отдайте Донбасс и война закончится". Украинцы эту точку зрения не разделяют", - подчеркнул Грушецкий.

Так, в недавно опубликованном опросе, "только 9% украинцев ожидают завершения войны до начала 2026 года, и еще только 14% ожидают это хотя бы в первой половине 2026-го".

"Одна из причин - люди понимают: не то, чтобы нельзя достичь договоренностей, а Россия сама не собирается войну завершать", - объяснил специалист.

Он напомнил, что "даже в случае мирного плана, который предусматривает надежные гарантии безопасности для Украины (план Украины и Европы), в сентябре около 60% отвечали, что Россия, скорее всего, снова нападет на Украину".

Как влияют на настроение людей вражеские обстрелы

Настроения, которые царят сегодня среди большинства украинцев, полностью разрушают тезисы вражеской пропаганды, будто украинцы готовы сдаться, если война будет продолжаться дальше (если продолжатся обстрелы, будут блэкауты и т.д.).

"Мы в октябре 2022 года, сразу как начались масштабные обстрелы украинской энергетики и отключения света, спросили украинцев: "Представим, Россия уничтожает нашу энергетику. Что нам лучше - идти на переговоры, идти на тяжелые уступки или продолжать сопротивляться? Большинство ответили, что надо продолжать сопротивляться", - рассказал Грушецкий.

Он добавил, что сейчас - ситуация аналогичная.

"Обстрелы только укрепляют ощущение того, что Россия - это террорист, россияне - это террористы, и они будут продолжать уничтожение нашей инфраструктуры", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что о том, о чем недавно говорил президент - социологи слышат от своих респондентов со всех уголков Украины.

"Нам нужны в первую очередь не вопросы территорий, а параметры безопасности против повторной российской агрессии. Украинцы хотят услышать: "Как вы обеспечите то, чтобы Россия снова не напала?", - объяснил глава КМИС.

Согласно его личным наблюдениям, "2022 год был романтическим годом".

"Несмотря на тяжелую ситуацию и наступление РФ с разных сторон, тогда люди думали, что западные партнеры наконец прозрели и мы получим всю обширную поддержку для отражения нападения агрессора. Что нас ждут в ЕС, в НАТО, и мы туда движемся максимально быстрыми способами", - сообщил Грушецкий.

По его мнению, если в 2022 году Украине предлагали эквивалент 5 статьи НАТО, люди бы это "восприняли с большой надеждой".

"А сейчас украинцы стали такими прагматичными и даже циничными. И когда спрашиваем об аналоге 5 статьи НАТО сейчас, они отвечают: "А что конкретно это означает? Это включает военные поставки? Отправят ли в Украину войска?" Украинцы начали недоверчиво к этому относиться и требуют больше конкретики", - подытожил эксперт.