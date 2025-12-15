Украинцы готовы терпеть войну столько, сколько нужно? Что показал опрос КМИС
Большинство украинцев готовы терпеть войну столько, сколько нужно. При этом около трети не готовы ответить, когда по их ожиданиям может закончиться вторжение РФ в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования КМИС.
"Большинство украинцев (63%) продолжают отвечать, что они готовы терпеть войну столько, сколько нужно (в сентябре было 62%). Еще 1% ответили, что готовы терпеть около года", - говорится в результатах КМИС.
Также отмечается, что о более коротком периоде завершения войны (полгода или несколько месяцев) говорят 15% респондентов - в сентябре было 21%, но при этом с 13% до 21% стало больше тех, кто не смог ответить на вопрос.
Кроме того, только 9% украинцев ожидают, что война завершится до начала 2026 года (в сентябре было 18%) и только 14% ожидают завершения хотя бы в первой половине 2026 года (в сентябре было 15%). То есть лишь четверть украинцев рассчитывают на завершение в условно недалекой перспективе.
"Зато 11% говорят о второй половине 2026 года (было 12%), 32% - о 2027 году и позже (было столько же). Каждый третий респондент (33%, рост с 23% по сравнению с сентябрем) ответил "не знаю", - добавили в КМИС.
Переговоры по завершению войны
Напомним, США, Украина и Европа активно работают над американским мирным планом для завершения войны. Сейчас самым сложным является вопрос территорий, а именно Донбасса. Вашингтон требует отдать его России, а Украина отвергает подобные предложения.
На днях появилась информация, что стороны обсуждают три ключевые инициативы: рамочный документ, соглашение о гарантиях безопасности и документ, определяющий принципы послевоенного восстановления.
По словам источников WSJ, Белый дом намерен достичь мирного соглашения до конца 2025 года.
Вчера, 15 декабря, в Берлине состоялась встреча между делегациями Украины и США. Завтра переговоры продолжатся.
Встреча в Берлине между президентом Украины Владимиром Зеленским, специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером и делегациями из Соединенных Штатов и Украины продолжалась более пяти часов.