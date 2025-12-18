ua en ru
Чт, 18 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Нужно ли Украине убрать курс на членство в НАТО из Конституции: что говорит Зеленский

Брюссель, Четверг 18 декабря 2025 16:08
UA EN RU
Нужно ли Украине убрать курс на членство в НАТО из Конституции: что говорит Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что убирать курс на вступление НАТО из Конституции не надо. Позиция союзников по украинскому членству в будущем может измениться.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами в Брюсселе.

Зеленский рассказал, что даже во время первого диалога с 46 президентом США Джо Байденом он поднимал вопрос вступления Украины в НАТО. И тогда Байден сказал, что Украина не будет в Североатлантическом альянсе.

"Я не считаю, что нам нужно менять нашу Конституцию (по НАТО, - ред.). Это наша Конституция, и это курс. Политика в США последовательна по поводу членства Украины в НАТО, нас там не видят, пока. Все в жизни "пока что". Может, в будущем изменится позиция. Мы боремся за гарантии безопасности", - подчеркнул он.

Мирный план США

Напомним, в первоначальной версии мирного плана США из 28 пунктов, который обнародовали западные СМИ, упоминался и вопрос украинского членства в НАТО.

В одном из пунктов было сказано, что Украина должна закрепить на законодательном уровне нейтральный статус. При этом Альянс должен зафиксировать, что Украины в НАТО не будет.

Таким образом, сейчас Украина добивается сильных гарантий безопасности от союзников, чтобы предотвратить возможную повторную агрессию со стороны России.

В частности, недавно стало известно, что США предложили Украине гарантии, аналогичные статье 5 Североатлантического договора. Но, по данным Politico, США дали Украине "считанные дни", чтобы принять такое предложение. Американцы якобы предупредили, что последующие предложения будут хуже.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский НАТО Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Мирные переговоры Война в Украине
Новости
Выборы в Украине во время войны: что об этом говорят и возможно ли голосование в "Дії"
Выборы в Украине во время войны: что об этом говорят и возможно ли голосование в "Дії"
Аналитика
Россия вряд ли сможет захватить Донецкую область до 2027-2028 годов: интервью аналитиков ISW
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Россия вряд ли сможет захватить Донецкую область до 2027-2028 годов: интервью аналитиков ISW