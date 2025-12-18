Нужно ли Украине убрать курс на членство в НАТО из Конституции: что говорит Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что убирать курс на вступление НАТО из Конституции не надо. Позиция союзников по украинскому членству в будущем может измениться.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами в Брюсселе.

Зеленский рассказал, что даже во время первого диалога с 46 президентом США Джо Байденом он поднимал вопрос вступления Украины в НАТО. И тогда Байден сказал, что Украина не будет в Североатлантическом альянсе.

"Я не считаю, что нам нужно менять нашу Конституцию (по НАТО, - ред.). Это наша Конституция, и это курс. Политика в США последовательна по поводу членства Украины в НАТО, нас там не видят, пока. Все в жизни "пока что". Может, в будущем изменится позиция. Мы боремся за гарантии безопасности", - подчеркнул он.