США дали Украине считанные дни, чтобы принять новые гарантии безопасности, - Politico

США обещают Украине гарантий безопасности, подобные 5-й статье НАТО. Однако в Вашингтоне намекнули, что договоренность должна быть согласована еще до Рождества, иначе следующие условия могут быть менее выгодными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Как пишет издание, это предложение является самой сильной и четкой гарантией безопасности, которую администрация президента США Дональда Трампа выдвинула Украине.

Но оно сопровождается фактическим ультиматумом: Украина должна согласиться на условия в ближайшее время, иначе следующие условия могут быть менее выгодными.

США намекнули, что договоренность должна быть согласована еще до Рождества.

Президент Украины Владимир Зеленский и многие европейские лидеры неохотно идут на сделку без четких гарантий безопасности со стороны США, опасаясь, что Россия через некоторое время снова нападет.

Это последнее предложение США, вероятно, является попыткой развеять эти опасения, а также побудить Зеленского действовать быстро.

"Основа этого соглашения заключается в том, чтобы иметь действительно сильные гарантии, подобные статье 5. Но эти гарантии не будут на столе вечно. Они доступны сейчас, если будет достигнут положительный результат", - заявил высокопоставленный чиновник администрации Трампа.

Как отмечается, речь идет о правовых и военных обязательствах, которые могут быть ратифицированы Конгрессом и действовать даже после завершения президентского срока Трампа.

В то же время в Европе опасаются, что без полноценного вступления Украины в НАТО такие гарантии могут оказаться недостаточно эффективными на практике.