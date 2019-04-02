СОТ прогнозує уповільнення світової торгівлі

Фото: СОТ (www.wto.org)

Торгова суперечка між США і Китаєм впливає на глобальний тренд

Світова торгова організація прогнозує уповільнення зростання світової торгівлі товарами в 2019 році до 2,6% в порівнянні з 3,0% в 2018 році. Про це йдеться в звіті на сайті СОТ.

Згідно з прогнозом, світова торгівля, як і раніше, буде стикатися з сильними перешкодами. На 2020 рік прогнозується зростання на 3,0%, однак воно буде залежати від ослаблення торгових спорів.

Як зазначив генеральний директор СОТ Роберту Азеведу, погіршення прогнозу не повинно дивувати, зважаючи на високу напругу в сфері торгівлі. "Думаю, цілком очевидно, що напруга між США і Китаєм відіграє велику роль", - сказав він.

Експерти СОТ відзначають, що зростання світової торгівлі у 2018 році було обмежене рядом факторів, серед яких нові тарифи і заходи у відповідь, більш слабке зростання світової економіки, нестабільність на фінансових ринках і більш жорсткі грошові умови в розвинених країнах. За прогнозом СОТ, зростання світового ВВП сповільнюється з 2,9% в 2018 році до 2,6% в 2019 і 2020 роках.

Обсяг світової торгівлі товарами і зростання реального ВВП, 2011-2020 рр ..

www.wto.org

За даними СОТ, у 2018 році номінальний світовий експорт товарів склав 19,48 трлн доларів, що на 10% більше, ніж у попередньому році. Ріст був викликаний почасти підвищенням цін на нафту, які виросли приблизно на 20%. Вартість торгівлі послугами зросла майже так само, а експорт склав 5,80 трлн доларів у 2018 році, що на 8% більше, ніж у 2017 році.

Як повідомляло РБК-Україна, в січні 2019 року МВФ погіршив прогноз по зростанню світової економіки. Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання світової економіки на 3,5% в 2019 році і 3,6% в 2020 році.

Як повідомляло РБК-Україна, в січні Світовий банк погіршив прогноз зростання світового валового ВВП у 2019 році з 3% до 2,9%. У 2020-2021 роках очікується уповільнення зростання до 2,8%.