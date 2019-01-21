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МВФ погіршив прогноз зростання світової економіки

Новини » Економіка    21.01.2019 - 15:42
МВФ погіршив прогноз зростання світової економіки
Фото: МВФ (www.imf.org)

Зростання в 2019 році сповільниться до 3,5%

Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання світової економіки на 3,5% в 2019 році і 3,6% в 2020 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на січневий огляд МВФ "Перспективи світової економіки" (World Economic Outlook).

Як відзначається в огляді, порівняно жовтнем 2018 року прогноз погіршений на 0,2 і 0,1 п. п. на 2019 і 2020 рік відповідно. Незважаючи на скромне зниження прогнозу, в МВФ вважають, що зростають ризики більш значних понижувальних корекцій.

МВФ знизив прогнози зростання ВВП країн з розвиненою економікою до 2,0% в 2019 році до 1,7% у 2020 році.

МВФ погіршив прогноз зростання світової економіки

imf.org

Економічна активність в країнах з ринком, що формується, і країнах, що розвиваються, за прогнозом, також знизиться до 4,5% в 2019 році, а потім підвищиться до 4,9% у 2020 році. Прогнози на 2019 рік були знижені (на 0,2 процентних пункту). Перспективи країн з ринком, що формується, і країн, що розвиваються відображають зберігається стримуючий вплив скорочення потоків капіталу після підвищення директивних ставок у США і знижень обмінних курсів, хоча вони стали менш різкими.

"В цілому циклічні фактори, які сприяли великому світовому зростанню з другої половини 2017 року, можливо, слабшають трохи швидше, ніж ми очікували в жовтні. Торгівля та інвестиції сповільнюються, промислове виробництво за межами США знижує темпи, а індекси менеджерів із закупівель знизилися, що вказує на уповільнення динаміки. Хоча це не означає, що ми стоїмо на порозі значного спаду, необхідно дати оцінку численних зростаючих ризиків", - йдеться в огляді.

Як повідомляло РБК-Україна, в січні Світовий банк погіршив прогноз зростання світового валового ВВП в 2019 році з 3% до 2,9%. У 2020-2021 роках очікується уповільнення зростання до 2,8%.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року Міжнародний валютний фонд (МВФ) знизив прогноз по зростанню світової економіки в 2018-2019 роках з 3,9% до 3,7%.

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