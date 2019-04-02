ВТО прогнозирует замедление мировой торговли

Фото: ВТО (www.wto.org)

Торговый спор между США и Китаем влияет на глобальный тренд

Всемирная торговая организация прогнозирует замедление роста мировой торговли товарами в 2019 году до 2,6% по сравнению с 3,0% в 2018 году. Об этом говорится в отчете на сайте ВТО.

Согласно прогнозу, мировая торговля по-прежнему будет сталкиваться с сильными препятствиями. На 2020 год прогнозируется рост в 3,0%, однако он будет зависеть от ослабления торговых споров.

Как отметил генеральный директор ВТО Роберту Азеведу, ухудшение прогноза не должно удивлять ввиду высокой напряженности в сфере торговли. "Думаю, вполне очевидно, что напряженность между США и Китаем играет большую роль", - сказал он.

Эксперты ВТО отмечают, что рост мировой торговли в 2018 году был ограничен рядом факторов, среди которых новые тарифы и ответные меры, более слабый рост мировой экономики, нестабильность на финансовых рынках и более жесткие денежные условия в развитых странах. По прогнозу ВТО, рост мирового ВВП замедляется с 2,9% в 2018 году до 2,6% в 2019 и 2020 годах.

Объем мировой торговли товарами и рост реального ВВП, 2011-2020 гг.

www.wto.org

По данным, ВТО, в 2018 году номинальный мировой экспорт товаров составил 19,48 трлн долларов, что на 10% больше, чем в предыдущем году. Рост был вызван отчасти повышением цен на нефть, которые выросли примерно на 20%. Стоимость торговли услугами выросла почти так же, а экспорт составил 5,80 трлн долларов в 2018 году, что на 8% больше, чем в 2017 году.

Как сообщало РБК-Украина, в январе 2019 года МВФ ухудшил прогноз по росту мировой экономики. Международный валютный фонд прогнозирует рост мировой экономики на 3,5% в 2019 году и 3,6% в 2020 году.

Как сообщало РБК-Украина, в январе Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового валового ВВП в 2019 году с 3% до 2,9%. В 2020-2021 годах ожидается замедление роста до 2,8%.