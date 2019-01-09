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Світовий банк погіршив прогноз зростання світового ВВП

Новини » Економіка    09.01.2019 - 09:52
Світовий банк погіршив прогноз зростання світового ВВП
Фото: Світовий банк (vsemirnyjbank.org)

Прогноз зростання світової економіки в 2019 році знижено до 2,9%

Світовий банк погіршив прогноз зростання світового валового внутрішнього продукту (ВВП) в 2019 році з 3% до 2,9%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на січневу доповідь "Перспективи світової економіки" (Global Economic Prospects).

Повідомляється, що оцінка зростання світової економіки за 2018 рік була знижена на 0,1 процентного пункту - до 3%. В цьому році зростання ВВП прогнозується на рівні до 2,9% на тлі посилення ризиків і несприятливих факторів (раніше прогноз становив 3%).

У 2020-2021 роках очікується уповільнення зростання до 2,8%. Це може стати наслідком скорочення обсягів торгівлі та інвестицій. Світовий банк відзначив, що деякі великі країни з ринковою економікою відчули серйозний тиск з боку фінансових ринків.

Нагадаємо, раніше Bloomberg назвав головні загрози для світової економіки в наступному році. На думку агентства, головною проблемою є торгова війна між США і Китаєм. Якщо переговори між країнами закінчаться невдало, це може стати економічною "холодною війною".

Восени Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) підвищив прогноз зростання ВВП України в 2018 році до 3,5%.

 

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