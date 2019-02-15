Держстат назвав ТОП-10 торгівельних партнерів України

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Країни ЄС займають 42% у зовнішній торгівлі України, Росія - 10%

Загальний обсяг торгівлі України товарами і послугами у 2018 році в порівнянні з 2017 років зріс на 11,5% з 107,660 млрд доларів до 120,063 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, найбільшу частку у зовнішній торгівлі займають країни Європейського Союзу (41,9%).

ТОП-10 торгівельних партнерів України у 2018 році (товари і послуги):

www.ukrstat.gov.ua

За даними Держстату, у 2018 році експорт товарів становив 47339,9 млн доларів, або на 9,4% більше порівняно з 2017 роком, імпорт - 57141,0 млн доларів, або на 15,2% більше. Негативне сальдо склало 9801,1 млн доларів (у 2017 році також негативне - 6342,5 млн доларів). Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,83 (у 2017 році - 0,87). Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 221 країни світу.

Експорт послуг у 2018 році становив 11854,8 млн доларів, або на 10,6% більше порівняно із 2017 роком, імпорт - 5806,2 млн доларів, або 6,0% більше. Позитивне сальдо становило 6048,6 млн доларів (у 2017 році також позитивне - 5238,2 млн доларів). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 2,04 (у 2017 році - 1,96). Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 232 країн світу.

Як повідомляло РБК-Україна, негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України у 2018 році становило 5826,1 млн доларів, що в 2,3 рази більше, ніж у 2017 році (2501,1 млн доларів). За даними статистичного відомства, обсяг експорту товарів та послуг України у 2018 році збільшився на 8,6% і становив 57118,4 млн доларів, імпорт збільшився на 14,3% до 62944,5 млн доларів.

Національний банк дав прогноз світових цін на основні позиції українського експорту. Згідно з прогнозом НБУ, ціни на сталь на світових ринках будуть залишатися близькими до поточних рівнів. Ціни на залізну руду будуть знижуватися в основному за рахунок постійного зростання пропозиції. У той же час, світові ціни на зернові будуть поступово підвищуватися на прогнозному горизонті в умовах прискорення зростання світового споживання.