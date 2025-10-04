ua en ru
Сб, 04 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В США в одном из штатов приняли "Закон Ирины" после убийства украинки Заруцкой

США, Суббота 04 октября 2025 20:46
UA EN RU
В США в одном из штатов приняли "Закон Ирины" после убийства украинки Заруцкой Иллюстративное фото: убийство Заруцкой возмутило США (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Губернатор штата Северная Каролина в США Джош Стайн поставил подпись под "Законом Ирины" - документом, который назван в честь убитой рецидивистом украинской беженки Ирины Заруцкой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

"Закон Ирины" усиливает проверку преступников перед освобождением их под залог. Также он запрещает внесение безналичного залога за ряд насильственных преступлений и если преступник - рецидивист.

Кроме этого, документ ограничивает полномочия магистратов и судей в принятии решений о досудебном освобождении. А обвиняемым перед тем, как выйти под залог, придется проходить психическое обследование.

"Этот закон... оповещает судебную систему о необходимости особого рассмотрения людей, которые могут представлять необычный риск насилия, прежде чем определять их залог. Это хорошо, и именно поэтому я подписал этот закон... Мы можем и должны сделать больше для обеспечения безопасности людей", - сказал Штайн, который является демократом.

Он сказал, что "Закон Ирины" призывает судебную власть особенно обратить внимание на то, кто может иметь "необычный" риск насилия, прежде чем определять вопрос о залоге.

Со своей стороны, республиканцы уже одобрили новый документ. Они отмечают, что закон должен усилить безопасность на улицах и надеются, что вскоре пример с Северной Каролины последуют другие штаты.

Что известно об убийстве украинки Ирины Заруцкой

23-летняя Ирина Заруцкая, которая после войны уехала в США, была убита 22 августа 2024 года на трамвайной станции South End в Шарлотте (штат Северная Каролина). Полиция задержала ее убийцу - 32-летнего Декарлоса Брауна, который до этого арестовывался не менее 10 раз.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на убийство украинки. Он назвал сумасшедшим американца, который зарезал девушку. Трамп заявил о намерении действовать жестко и принимать "ужасные меры".

При этом мотив преступления так и не установили. Известно, что украинка и ее нападавший ранее не были знакомы, а Браун имел проблемы с психикой. Сейчас Брауну инкриминируют убийство на объекте массового транспорта, и по этому обвинению нападавшему может грозить смертная казнь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
Новости
"Безрассудное варварство". В ЕС сделали заявление после шокирующих сцен из Шостки
"Безрассудное варварство". В ЕС сделали заявление после шокирующих сцен из Шостки
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным