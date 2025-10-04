В США в одном из штатов приняли "Закон Ирины" после убийства украинки Заруцкой

Губернатор штата Северная Каролина в США Джош Стайн поставил подпись под "Законом Ирины" - документом, который назван в честь убитой рецидивистом украинской беженки Ирины Заруцкой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Fox News .

"Закон Ирины" усиливает проверку преступников перед освобождением их под залог. Также он запрещает внесение безналичного залога за ряд насильственных преступлений и если преступник - рецидивист.

Кроме этого, документ ограничивает полномочия магистратов и судей в принятии решений о досудебном освобождении. А обвиняемым перед тем, как выйти под залог, придется проходить психическое обследование.

"Этот закон... оповещает судебную систему о необходимости особого рассмотрения людей, которые могут представлять необычный риск насилия, прежде чем определять их залог. Это хорошо, и именно поэтому я подписал этот закон ... Мы можем и должны сделать больше для обеспечения безопасности людей ", - сказал Штайн, который является демократом.

Он сказал, что "Закон Ирины" призывает судебную власть особенно обратить внимание на то, кто может иметь "необычный" риск насилия, прежде чем определять вопрос о залоге.