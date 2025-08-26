ua en ru
В США убили молодую украинку, которая спасала жизнь от войны: детали трагедии

Вторник 26 августа 2025 17:10
В США убили молодую украинку, которая спасала жизнь от войны: детали трагедии В городе Шарлотт в США убили 23-летнюю украинку (кадр из видео: facebook.com/WCNCtv)
Автор: Ирина Костенко

В городе Шарлотт (Северная Каролина) жестоко убили 23-летнюю гражданку Украины Ирину Заруцкую, которая недавно переехала в США, спасаясь от полномасштабной войны в собственной стране.

Подробнее об обстоятельствах трагедии, личности подозреваемого и прощании с погибшей девушкой, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что известно об убийстве украинки

Согласно информации местного издания The Charlotte Observer, тело Ирины обнаружили в пятницу на трамвайной станции South End в городе Шарлотт в США.

Между тем правоохранители уточнили, что 23-летняя украинка была найдена мертвой 22 августа в 21:55 по адресу Кэмден-роуд, 1821.

В США убили молодую украинку, которая спасала жизнь от войны: детали трагедииМесто преступления (кадр из видео: facebook.com/WCNCtv)

Полицейское управление Шарлотт-Мекленбург сообщило, что на теле девушки обнаружили ножевые ранения, а медики, прибывшие на место преступления, смогли лишь констатировать ее смерть.

Друзья погибшей рассказали, что Ирина лишь недавно переехала в Шарлотт, чтобы уберечь жизнь от военных действий в Украине.

В США убили молодую украинку, которая спасала жизнь от войны: детали трагедииУкраинка Ирина Заруцкая (фото: facebook.com/iryna.zarutska)

Кого подозревают в совершении преступления

Через некоторое время после обнаружения преступления местные СМИ сообщили, что полиция задержала подозреваемого в убийстве - 34-летнего Декарлоса Брауна.

В полиции уточнили, что он был госпитализирован "с травмами, безопасными для жизни" (хотя и не уточнили, как именно мужчина получил ранения).

Ожидается, что после выписки из больницы Брауна арестуют и официально предъявят ему обвинение в убийстве.

В то же время правоохранители не сообщают, была ли Заруцкая знакома с подозреваемым, или что именно могло побудить мужчину напасть на девушку с ножом.

Всех, кто имеет какую-либо информацию насчет нападения, просят сообщить в отдел убийств.

Между тем журналист WSOC-TV Джо Бруно в своей соцсети Х рассказал, что Декарлос Браун имел проблемы с законом ранее и был бездомным.

По его словам, в январе 2025 года мужчину арестовывали за "неправомерное использование системы 911". Тогда судья Тереза Стокс позволила ему "освободиться из тюрьмы без уплаты какой-либо суммы" - под письменное обязательство явиться (когда его будут вызывать).

В США убили молодую украинку, которая спасала жизнь от войны: детали трагедииДекарлос Браун (фото: x.com/JoeBrunoWSOC9)

Где и когда будет прощание с погибшей

Близкие погибшей создали на платформе GoFundMe страницу - в память об Ирине - и собирают средства, чтобы поддержать ее семью.

"Ира недавно приехала в Америку, спасаясь от войны и мечтая о новой жизни. К сожалению, ее жизнь трагически оборвалась. Это невосполнимая потеря для всей семьи", - отмечается в публикации.

Уточняется, что любая помощь - будь то пожертвование или распространение этой страницы - станет "огромной поддержкой для семьи".

Согласно информации, обнародованной на странице, прощание с погибшей украинкой состоится в городе Хантерсвилл (Северная Каролина, США) в среду, 27 августа.

В США убили молодую украинку, которая спасала жизнь от войны: детали трагедииПрощание с Ириной Заруцкой запланировали на 27 августа (иллюстрация: gofundme.com)

Напомним, в прошлом году в торговом центре в Германии россиянин убил ножом двух украинок.

Кроме того, мы рассказывали, что в отеле города Краков в Польше нашли тела двух мужчин. Одним из погибших оказался гражданин Украины, который проживал в этом номере в течение последних двух лет.

Читайте также, что известно о смертельном ДТП в Словении с участием микроавтобуса с украинцами.

При подготовке материала были использованы следующие источники: The Charlotte Observer, страницы Iryna Zarutska и WCNC Charlotte в Facebook, страница Joe Bruno (@JoeBrunoWSOC9) в соцсети Х, GoFundMe.com.

