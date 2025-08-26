В США убили молодую украинку, которая спасала жизнь от войны: детали трагедии
В городе Шарлотт (Северная Каролина) жестоко убили 23-летнюю гражданку Украины Ирину Заруцкую, которая недавно переехала в США, спасаясь от полномасштабной войны в собственной стране.
Подробнее об обстоятельствах трагедии, личности подозреваемого и прощании с погибшей девушкой, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Что известно об убийстве украинки
Согласно информации местного издания The Charlotte Observer, тело Ирины обнаружили в пятницу на трамвайной станции South End в городе Шарлотт в США.
Между тем правоохранители уточнили, что 23-летняя украинка была найдена мертвой 22 августа в 21:55 по адресу Кэмден-роуд, 1821.
Место преступления (кадр из видео: facebook.com/WCNCtv)
Полицейское управление Шарлотт-Мекленбург сообщило, что на теле девушки обнаружили ножевые ранения, а медики, прибывшие на место преступления, смогли лишь констатировать ее смерть.
Друзья погибшей рассказали, что Ирина лишь недавно переехала в Шарлотт, чтобы уберечь жизнь от военных действий в Украине.
Украинка Ирина Заруцкая (фото: facebook.com/iryna.zarutska)
Кого подозревают в совершении преступления
Через некоторое время после обнаружения преступления местные СМИ сообщили, что полиция задержала подозреваемого в убийстве - 34-летнего Декарлоса Брауна.
В полиции уточнили, что он был госпитализирован "с травмами, безопасными для жизни" (хотя и не уточнили, как именно мужчина получил ранения).
Ожидается, что после выписки из больницы Брауна арестуют и официально предъявят ему обвинение в убийстве.
В то же время правоохранители не сообщают, была ли Заруцкая знакома с подозреваемым, или что именно могло побудить мужчину напасть на девушку с ножом.
Всех, кто имеет какую-либо информацию насчет нападения, просят сообщить в отдел убийств.
Между тем журналист WSOC-TV Джо Бруно в своей соцсети Х рассказал, что Декарлос Браун имел проблемы с законом ранее и был бездомным.
По его словам, в январе 2025 года мужчину арестовывали за "неправомерное использование системы 911". Тогда судья Тереза Стокс позволила ему "освободиться из тюрьмы без уплаты какой-либо суммы" - под письменное обязательство явиться (когда его будут вызывать).
Декарлос Браун (фото: x.com/JoeBrunoWSOC9)
Где и когда будет прощание с погибшей
Близкие погибшей создали на платформе GoFundMe страницу - в память об Ирине - и собирают средства, чтобы поддержать ее семью.
"Ира недавно приехала в Америку, спасаясь от войны и мечтая о новой жизни. К сожалению, ее жизнь трагически оборвалась. Это невосполнимая потеря для всей семьи", - отмечается в публикации.
Уточняется, что любая помощь - будь то пожертвование или распространение этой страницы - станет "огромной поддержкой для семьи".
Согласно информации, обнародованной на странице, прощание с погибшей украинкой состоится в городе Хантерсвилл (Северная Каролина, США) в среду, 27 августа.
Прощание с Ириной Заруцкой запланировали на 27 августа (иллюстрация: gofundme.com)
Напомним, в прошлом году в торговом центре в Германии россиянин убил ножом двух украинок.
Кроме того, мы рассказывали, что в отеле города Краков в Польше нашли тела двух мужчин. Одним из погибших оказался гражданин Украины, который проживал в этом номере в течение последних двух лет.
Читайте также, что известно о смертельном ДТП в Словении с участием микроавтобуса с украинцами.
При подготовке материала были использованы следующие источники: The Charlotte Observer, страницы Iryna Zarutska и WCNC Charlotte в Facebook, страница Joe Bruno (@JoeBrunoWSOC9) в соцсети Х, GoFundMe.com.