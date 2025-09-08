ua en ru
Трамп сделал новое заявление об убийстве украинки в США: Не будем терпеть терроризм

Вашингтон, Понедельник 08 сентября 2025 20:44
Трамп сделал новое заявление об убийстве украинки в США: Не будем терпеть терроризм Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп назвал сумасшедшим американца, который зарезал украинскую беженку в Шарлотте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Трампа перед Комиссией по вопросам религиозных свобод Белого дома.

"Я выражаю свои чувства любви и надежды семье молодой женщины… которую в Шарлотте зарезал безумец", - заявил он, назвав произошедшее "ужасным", а убийцу - "человеком зла".

Президент США отметил, что видел видеозапись нападения, подчеркнув, что страна должна действовать решительно.

"Мы должны иметь возможности, чтобы справиться с этим. Если мы не справимся, у нас не будет страны", - сказал Трамп, упомянув волну насилия в США.

Он добавил, что в Минюсте была создана первая в истории целевая группа для борьбы с антихристианскими предубеждениями, масштабы которых, по его словам, достигли "колоссальных размеров".

"Администрация Трампа не потерпит терроризма или политического насилия, включая преступления на почве ненависти против христиан, евреев или кого-либо еще. Мы этого не допустим", - подчеркнул он.

Возвращаясь к убийству в Шарлотте, Трамп заявил о намерении действовать жестко и принимать "ужасные меры".

Убийство украинки

В американском городе Шарлотт (Северная Каролина) 22 августа была убита 23-летняя украинка Ирина Заруцкая, которая эмигрировала в США после начала полномасштабного российского вторжения.

Инцидент произошел на станции скоростного трамвая East/West Boulevard в районе South End. Как видно на кадрах с камер наблюдения, обнародованных 5 сентября, мужчина подошел к девушке и нанес три удара ножом в шею, в то время как она слушала музыку в наушниках. От полученных ран Заруцкая скончалась на месте.

В совершении преступления подозревается 34-летний Декарлос Браун-младший - бездомный, ранее многократно привлекавшийся к ответственности.

Все детали - в материале РБК-Украина.

