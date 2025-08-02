Бегства из армии РФ: десантники бросают позиции в оккупированной части Запорожья
В 247-м десантно-штурмовом полку российской армии, который базируется во временно оккупированной части Запорожской области, растет количество случаев самовольного оставления части.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".
По их данным, больше всего дезертиров фиксируют в одном из батальонов полка.
Среди основных причин - принудительная мобилизация жителей временно оккупированных территорий Херсонщины, Запорожья и Крыма, которые не хотят воевать против Украины.
"Бесправность, некомпетентность командования, отказ регистрировать рапорты, запугивание и постоянные потери на фронте только усиливают желание убежать", - говорится в сообщении.
Известно также, что часть военных записывают в списки дезертиров даже после ранений.
Их вывозят в госпиталь без надлежащего оформления, а командиры, не получив отчетов, приписывают их отсутствие к побегу.
Ранее мы писали, что агенты движения "АТЕШ" выяснили, что российские захватчики активно готовятся к массированному удару дронами по Крыму.
Кроме этого партизаны устроили диверсию в тылу оккупантов на временно оккупированной территории Херсонской области.
Ранее агенты "АТЕШ" провели разведку на важном оборонном заводе в Санкт-Петербурге.
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