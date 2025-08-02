Бегства из армии РФ: десантники бросают позиции в оккупированной части Запорожья

В 247-м десантно-штурмовом полку российской армии, который базируется во временно оккупированной части Запорожской области, растет количество случаев самовольного оставления части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

По их данным, больше всего дезертиров фиксируют в одном из батальонов полка.

Среди основных причин - принудительная мобилизация жителей временно оккупированных территорий Херсонщины, Запорожья и Крыма, которые не хотят воевать против Украины.

"Бесправность, некомпетентность командования, отказ регистрировать рапорты, запугивание и постоянные потери на фронте только усиливают желание убежать", - говорится в сообщении.

Известно также, что часть военных записывают в списки дезертиров даже после ранений.

Их вывозят в госпиталь без надлежащего оформления, а командиры, не получив отчетов, приписывают их отсутствие к побегу.