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Бегства из армии РФ: десантники бросают позиции в оккупированной части Запорожья

Суббота 02 августа 2025 08:49
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Бегства из армии РФ: десантники бросают позиции в оккупированной части Запорожья Фото: десантники 247-го полка бросают позиции в оккупированной Запорожской области (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В 247-м десантно-штурмовом полку российской армии, который базируется во временно оккупированной части Запорожской области, растет количество случаев самовольного оставления части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

По их данным, больше всего дезертиров фиксируют в одном из батальонов полка.

Среди основных причин - принудительная мобилизация жителей временно оккупированных территорий Херсонщины, Запорожья и Крыма, которые не хотят воевать против Украины.

"Бесправность, некомпетентность командования, отказ регистрировать рапорты, запугивание и постоянные потери на фронте только усиливают желание убежать", - говорится в сообщении.

Известно также, что часть военных записывают в списки дезертиров даже после ранений.

Их вывозят в госпиталь без надлежащего оформления, а командиры, не получив отчетов, приписывают их отсутствие к побегу.

Ранее мы писали, что агенты движения "АТЕШ" выяснили, что российские захватчики активно готовятся к массированному удару дронами по Крыму.

Кроме этого партизаны устроили диверсию в тылу оккупантов на временно оккупированной территории Херсонской области.

Ранее агенты "АТЕШ" провели разведку на важном оборонном заводе в Санкт-Петербурге.

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Война в Украине Российская Федерация партизаны
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