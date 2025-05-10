"АТЕШ" разведал важный завод, связанный с дронами и РЛС в Петербурге (фото)

Партизаны провели разведку на важном для ВПК России заводе в Санкт-Петербурге. Предприятие создает дроны, РЛС и системы самонаведения для ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "АТЕШ".

Так, агенты продолжают работать по выявлению объектов, играющих ключевую роль в поддержании российского военного потенциала.

"На этот раз наши люди провели успешную разведку акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Радар ММС", расположенного в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

В ходе разведки агенты "АТЕШ" изучили режим охраны, зафиксировали внутреннюю логистику, маршруты перемещения продукции и персонала, а также особенности инженерной инфраструктуры предприятия.

"Особое внимание было уделено технологическим линиям, связанным с военными заказами. Полученная информация уже передана Силам обороны Украины для дальнейшей работы", - отмечают партизаны.

Что известно о предприятии "Радар ММС"

Данное предприятие является одним из ведущих разработчиков радиоэлектронных систем и комплексов как специального, так и гражданского назначения. "

Радар ММС" активно участвует в создании высокотехнологичных решений для российской армии, включая системы самонаведения для ракет, авиационные поисково-прицельные комплексы, беспилотные летательные аппараты и радиолокационные станции.

