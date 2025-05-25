Оккупанты готовятся к ударам по Крыму: в Севастополе перемещают ПВО и боекомплект

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

Агенты провели разведку на действующей базе ПВО в оккупированном Севастополе.

По их данным, оккупанты усиленно перемещают мобильные огневые группы, проверяют технику, подвозят боекомплект и принимают дополнительные меры безопасности.

Такие действия свидетельствуют о серьезной подготовке к потенциальной атаке по военным объектам в Крыму, которых россияне явно опасаются после серии массированных ударов украинских БПЛА по территории РФ.

В частности, была зафиксирована активность на объекте РФ. Агентура также обновила информацию об этом военном объекте и передала ее Силам обороны Украины.

В "АТЕШ" отметили, что пока не будут разглашать всех деталей - чтобы это стало "неприятным сюрпризом" для оккупантов.