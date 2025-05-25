Оккупанты готовятся к ударам по Крыму: в Севастополе перемещают ПВО и боекомплект
Российские военные на временно оккупированном полуострове Крым активизировали подготовку к возможному массированному удару беспилотниками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
Агенты провели разведку на действующей базе ПВО в оккупированном Севастополе.
По их данным, оккупанты усиленно перемещают мобильные огневые группы, проверяют технику, подвозят боекомплект и принимают дополнительные меры безопасности.
Такие действия свидетельствуют о серьезной подготовке к потенциальной атаке по военным объектам в Крыму, которых россияне явно опасаются после серии массированных ударов украинских БПЛА по территории РФ.
В частности, была зафиксирована активность на объекте РФ. Агентура также обновила информацию об этом военном объекте и передала ее Силам обороны Украины.
В "АТЕШ" отметили, что пока не будут разглашать всех деталей - чтобы это стало "неприятным сюрпризом" для оккупантов.
"АТЕШ"
Украинские партизаны продолжают разведку позиций российских захватчиков на временно оккупированных территориях.
Также партизаны обнаружили слабые места в защите Балаклавской бухты в Крыму.
На временно оккупированных территориях Херсонской области захватчики превращают в военные склады украденные объекты одного из предприятий.
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