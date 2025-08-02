Втечі з армії РФ: десантники кидають позиції в окупованій частині Запоріжжя

У 247-му десантно-штурмовому полку російської армії, який базується в тимчасово окупованій частині Запорізької області, зростає кількість випадків самовільного залишення частини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

Їх вивозять до шпиталю без належного оформлення, а командири, не отримавши звітів, приписують їхню відсутність до втечі.

Відомо також, що частину військових записують у списки дезертирів навіть після поранень.

"Безправ'я, некомпетентність командування, відмова реєструвати рапорти, залякування та постійні втрати на фронті лише посилюють бажання втекти", - йдеться у повідомленні.

Серед основних причин - примусова мобілізація мешканців тимчасово окупованих територій Херсонщини, Запоріжжя та Криму, які не хочуть воювати проти України.

За їхніми даними, найбільше дезертирів фіксують в одному з батальйонів полку.

Раніше ми писали, що агенти руху "АТЕШ" з'ясували, що російські загарбники активно готуються до масованого удару дронами по Криму.

Окрім цього партизани влаштували диверсію в тилу окупантів на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Раніше агенти "АТЕШ" провели розвідку на важливому оборонному заводі у Санкт-Петербурзі.