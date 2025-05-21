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Удар в тылу россиян на Херсонщине: "АТЕШ" оставили без техники операторов БПЛА

Среда 21 мая 2025 08:46
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Удар в тылу россиян на Херсонщине: "АТЕШ" оставили без техники операторов БПЛА Фото: "АТЕШ" уничтожили авто с техникой в тылу россиян на Херсонщине (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Партизаны движения "АТЕШ" сообщили об успешной диверсии в тылу оккупационных войск России на временно оккупированной Херсонщине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал АТЕШ.

В Геническом районе был уничтожен автомобиль с оборудованием для работы с БПЛА и радиоэлектронной борьбы, который использовался российскими военными.

Как заявили в движении, в результате наблюдения удалось установить, что оккупанты проживали в домах местных жителей и маскировали военную технику под гражданскую, пряча ее на частных дворах. Но даже это не спасло их.

"Уставшие после очередного задания, операторы припарковали авто возле своего временного укрытия - именно тогда мы нанесли удар", - говорится в сообщении.

В "АТЕШ" отмечают, что после потери техники группа не сможет вернуться к выполнению задач в ближайшее время. В условиях нехватки оборудования в армии РФ это ослабляет позиции врага на этом направлении.

Кроме того, в движении добавляют: новую машину так называемые "волонтеры" вряд ли привезут - логистика у оккупантов все хуже.

"АТЕШ"

Украинские партизаны продолжают разведку позиций российских захватчиков на временно оккупированных территориях.

Также партизаны обнаружили слабые места в защите Балаклавской бухты в Крыму.

На временно оккупированных территориях Херсонской области захватчики превращают в военные склады украденные объекты одного из предприятий.

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