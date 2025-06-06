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Россия хочет оккупировать Украину до Днепра и захватить Одессу, - Офис Зеленского

Украина, Пятница 06 июня 2025 08:23
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Россия хочет оккупировать Украину до Днепра и захватить Одессу, - Офис Зеленского Фото: Павел Палиса (president.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Пока президент США Дональд Трамп пытается склонить Москву к мирным переговорам, у России есть масштабные планы по дальнейшей оккупации территорий, которые могут отрезать Украину от Черного моря.

Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Павел Палиса, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По данным украинской военной разведки, Москва к концу 2025 года стремится расширить зону оккупации на востоке Украины. Планы включат в я захват всей Донецкой и Луганской областей осенью, а также создание "буферной зоны" вдоль северной границы с Россией.

Планы Москвы на следующий год еще более амбициозны. Палиса сообщил журналистам, собравшимся в посольстве Украины в Вашингтоне, что Владимир Путин стремится оккупировать всю Украину к востоку от реки Днепр, которая делит страну пополам.

По его словам, Россия также надеется захватить южные украинские регионы - Одессу и Николаев, - что отрежет Украину от Черного моря.

"К сожалению, они не говорят о мире. Они готовятся к войне", - сказал Палиса, который 5 июня провел брифинг для двухпартийной группы сенаторов. Он входит в составе делегации во главе с главой администрации Зеленского Андрей Ермаком.

Ка отмечает Politico, неясно, сможет ли Россия достичь этих целей. Москва медленно продвигается на поле боя, но испытывает трудности в достижении крупных территориальных завоеваний, которые наблюдались в начале войны.

Оценка планов Москвы

Военные аналитики прогнозируют, что Россия увеличит темпы в летнем наступлении, чтобы усилить давление на Украину, но отмечают, что Москве может быть сложно поддерживать темпы до 2026 года. Россия не демонстрирует намерений завершать войну в ближайшее время.

Западные чиновники неоднократно заявляли, что не увидели в своих разведданных никаких признаков того, что Путин отступил от своих двух главных целей в этой войне: навсегда привязать Украину к России и заключить грандиозную сделку с Западом, которая пересмотрит архитектуру безопасности в Европе после окончания холодной войны.

Именно это имеют в виду российские официальные лица, когда говорят о решении "коренных причин" конфликта.

"Русские хотят заключить сделку. Но они не считают, что эта сделка заключается в первую очередь между ними и украинцами", - сказал Джордж Биб, бывший директор отдела анализа России в ЦРУ.

"Они считают, что это давняя геополитическая борьба между Москвой и Вашингтоном", - сказал он на брифинге, организованном Центром национальных интересов.

Россия изложила свои требования прекращения войны в меморандуме, представленном 2 июня во время переговоров с Украиной в Стамбуле. Они включают требования международного признания оккупации Крыма, а также четырех украинских регионов, частично захваченных Москвой.

В документе содержится требование к Украине навсегда отказаться от своих амбиций по вступлению в НАТО, а также ограничить численность вооруженных сил страны - то, что официальные лица в Киеве назвали красной чертой.

О планах России продолжить наступление летом 2025 года сообщали источники руководстве западных стран. В частности, представитель США сказал CNN, что вероятное наступление будет направлено на завоевание большей территории на востоке Украины. "Путин попытается забрать любую землю, которую сможет получить, вплоть до окраин Киева", - сказал американский чиновник. По его словам, россияне приложат все усилия, чтобы получить то, что смогут.

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