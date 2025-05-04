Трамп признал: Россия хочет всю Украину - но ей придется уступить
России мало украинских территорий, которые она уже захватила в ходе войны. Москва стремится к полному захвату Украины.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью программе Meet the Press, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Так, ведущая Meet the Press Кристен Уэлкер спросила президента США, от чего придется отказаться России в рамках мирного соглашения с Украиной, на что тот ответил: "От всей Украины".
Уэлкер переспросила Трампа, имеет ли он в виду, что Россия не оставит за собой ни одного клочка украинской земли, которую она захватила. Тот объяснил, что говорил о другом.
"Нет, нет. России пришлось бы отказаться от всей Украины. Потому что то, чего хочет Россия, - это вся Украина. И если бы я не вмешался, они бы сейчас сражались за всю Украину. Россия не хочет ту полосу, которую они имеют сейчас. Россия хочет всю Украину. И если бы не я, они бы продолжали идти дальше", - сказал президент США.
Трамп также рассказал, что европейские лидеры якобы много раз просили его позвонить российскому диктатору Владимиру Путину.
"Потому что он не отвечает на их телефонные звонки", - резюмировал он.
Отметим, эти слова Трампа противоречат недавнему заявлению его государственного секретаря Марко Рубио. Тот в интервью The Free Press утверждал, что Россия не собирается захватывать всю Украину. Он также отмечал, что ни Россия, ни Украина не смогут полностью реализовать свои военные цели.
Трамп и война России против Украины
Трамп, который перед возвращением в Белый дом обещал остановить войну России против Украины за 24 часа, уже несколько месяцев активно пытается договориться хотя бы о 30-дневном перемирии. Однако Россия пока эти призывы американского президента упорно игнорирует.
Недавно Трамп заявил, что США стали ближе к одной из сторон в переговорах. И хотя он не уточнил, с кем именно, однако упомянул о подписанном соглашении по недрам с Украиной, которое охарактеризовал как "выгодное для американцев".
Кроме того, в американском Конгрессе предложили жесткие санкции против РФ, чтобы принудить ее к миру с Украиной. Как заявил Трамп, США действительно могут ввести эти санкции, если Россия не изменит свое поведение.
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