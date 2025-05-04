Трамп признал: Россия хочет всю Украину - но ей придется уступить

России мало украинских территорий, которые она уже захватила в ходе войны. Москва стремится к полному захвату Украины.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью программе Meet the Press, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

Так, ведущая Meet the Press Кристен Уэлкер спросила президента США, от чего придется отказаться России в рамках мирного соглашения с Украиной, на что тот ответил: "От всей Украины".

Уэлкер переспросила Трампа, имеет ли он в виду, что Россия не оставит за собой ни одного клочка украинской земли, которую она захватила. Тот объяснил, что говорил о другом.

"Нет, нет. России пришлось бы отказаться от всей Украины. Потому что то, чего хочет Россия, - это вся Украина. И если бы я не вмешался, они бы сейчас сражались за всю Украину. Россия не хочет ту полосу, которую они имеют сейчас. Россия хочет всю Украину. И если бы не я, они бы продолжали идти дальше", - сказал президент США.

Трамп также рассказал, что европейские лидеры якобы много раз просили его позвонить российскому диктатору Владимиру Путину.

"Потому что он не отвечает на их телефонные звонки", - резюмировал он.

Отметим, эти слова Трампа противоречат недавнему заявлению его государственного секретаря Марко Рубио. Тот в интервью The Free Press утверждал, что Россия не собирается захватывать всю Украину. Он также отмечал, что ни Россия, ни Украина не смогут полностью реализовать свои военные цели.