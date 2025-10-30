ua en ru
Из-за атаки РФ обесточены сотни населенных пунктов: названы области

Четверг 30 октября 2025 14:11
UA EN RU
Из-за атаки РФ обесточены сотни населенных пунктов: названы области
Автор: Татьяна Веремеева

В результате очередной массированной ракетно-дроновой атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины в ночь на 30 октября обесточены сотни населенных пунктов в нескольких областях.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра энергетики Николая Колесника в эфире телемарафона "Єдині новини".

По его словам, это уже третья атака по энергообъектам за октябрь, и она вызвала значительные повреждения и перебои с электроснабжением.

"В Винницкой области обесточены более 400 населенных пунктов, в Днепропетровской области - 125, в Запорожской области - 148. Есть последствия и на Львовщине", - сообщил Колесник.

Чиновник отметил, что на пораженных объектах уже проводятся аварийно-восстановительные работы и дефектирование поврежденного оборудования. Энергетики и спасатели работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее стабилизировать энергосистему.

"Видим, что прицельные удары по гражданской энергетической инфраструктуре нацелены на дестабилизацию критических объектов, которые обеспечивают ключевые функции для громад: тепло, свет, воду", - подчеркнул замминистра.

По словам Колесника, главная задача сейчас - минимизировать последствия обстрелов для населения и обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергии.

Последствия атаки на Украину 30 октября

РБК-Украина ранее рассказывало, что в ночь на 30 октября Россия осуществила очередную массированную ракетно-дроновую атаку по энергетической инфраструктуре Украины. Под удар попали западные области, в частности Винницкая, Львовская, Ивано-Франковская, а также Днепропетровская, Запорожская и Николаевская области.

В результате атак повреждены теплоэлектростанции, объекты энергетики, жилые дома и предприятия. Без света остались сотни населенных пунктов, в нескольких регионах зафиксированы раненые, среди них дети.

В Запорожье ракета разрушила общежитие, в Ладыжине (Винницкая область) город остался без тепла и воды, а во Львовской области повреждены два энергообъекта. Энергетики уже проводят аварийно-восстановительные работы, в стране временно ввели графики отключений электроэнергии.

Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

