Из-за атаки РФ обесточены сотни населенных пунктов: названы области
В результате очередной массированной ракетно-дроновой атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины в ночь на 30 октября обесточены сотни населенных пунктов в нескольких областях.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра энергетики Николая Колесника в эфире телемарафона "Єдині новини".
По его словам, это уже третья атака по энергообъектам за октябрь, и она вызвала значительные повреждения и перебои с электроснабжением.
"В Винницкой области обесточены более 400 населенных пунктов, в Днепропетровской области - 125, в Запорожской области - 148. Есть последствия и на Львовщине", - сообщил Колесник.
Чиновник отметил, что на пораженных объектах уже проводятся аварийно-восстановительные работы и дефектирование поврежденного оборудования. Энергетики и спасатели работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее стабилизировать энергосистему.
"Видим, что прицельные удары по гражданской энергетической инфраструктуре нацелены на дестабилизацию критических объектов, которые обеспечивают ключевые функции для громад: тепло, свет, воду", - подчеркнул замминистра.
По словам Колесника, главная задача сейчас - минимизировать последствия обстрелов для населения и обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергии.
Последствия атаки на Украину 30 октября
РБК-Украина ранее рассказывало, что в ночь на 30 октября Россия осуществила очередную массированную ракетно-дроновую атаку по энергетической инфраструктуре Украины. Под удар попали западные области, в частности Винницкая, Львовская, Ивано-Франковская, а также Днепропетровская, Запорожская и Николаевская области.
В результате атак повреждены теплоэлектростанции, объекты энергетики, жилые дома и предприятия. Без света остались сотни населенных пунктов, в нескольких регионах зафиксированы раненые, среди них дети.
В Запорожье ракета разрушила общежитие, в Ладыжине (Винницкая область) город остался без тепла и воды, а во Львовской области повреждены два энергообъекта. Энергетики уже проводят аварийно-восстановительные работы, в стране временно ввели графики отключений электроэнергии.
