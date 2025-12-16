Вся Донецкая область - без света, в Харькове - аварийные отключения: последствия ударов по энергетике

Как отметили в компании, для Харькова и области предварительно обнародованные графики обесточиваний пока не действуют и будут восстановлены только после стабилизации ситуации.

Также там отметили, что ночью российские войска атаковали энергообъекты в нескольких регионах Украины. В результате ударов на утро полностью обесточены потребители на подконтрольной территории Донецкой области, где уже начались аварийно-восстановительные работы. Также зафиксированы новые обесточивания в Днепропетровской и Николаевской областях.

Из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак в большинстве регионов Украины применяются меры ограничения потребления - графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также почасовые отключения для населения. Время отключений по конкретному адресу потребителям советуют уточнять на официальных страницах облэнерго.

В "Укрэнерго" отмечают, что потребление электроэнергии пока соответствует сезонным показателям, однако в регионах с почасовыми отключениями сохраняется необходимость экономного использования света. Украинцев просят ограничить пользование мощными электроприборами и, по возможности, переносить энергоемкие процессы на ночные часы.