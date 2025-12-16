RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Вся Донецкая область - без света, в Харькове - аварийные отключения: последствия ударов по энергетике

Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Харькове и области введены аварийные отключения электроэнергии. Подконтрольная Украине часть Донецкой области после атак РФ - в полном блэкауте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Как отметили в компании, для Харькова и области предварительно обнародованные графики обесточиваний пока не действуют и будут восстановлены только после стабилизации ситуации.

Также там отметили, что ночью российские войска атаковали энергообъекты в нескольких регионах Украины. В результате ударов на утро полностью обесточены потребители на подконтрольной территории Донецкой области, где уже начались аварийно-восстановительные работы. Также зафиксированы новые обесточивания в Днепропетровской и Николаевской областях.

Из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак в большинстве регионов Украины применяются меры ограничения потребления - графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также почасовые отключения для населения. Время отключений по конкретному адресу потребителям советуют уточнять на официальных страницах облэнерго.

В "Укрэнерго" отмечают, что потребление электроэнергии пока соответствует сезонным показателям, однако в регионах с почасовыми отключениями сохраняется необходимость экономного использования света. Украинцев просят ограничить пользование мощными электроприборами и, по возможности, переносить энергоемкие процессы на ночные часы.

 

Ситуация с энергетикой

Напомним, недавно премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что правительство работает над уменьшением объемов ограничений. Как сообщало РБК-Украина, сокращение продолжительности отключений планировали достичь за счет уменьшения количества объектов критической инфраструктуры, которые подпадают под защиту от ограничений.

Также стоит отметить, что в ночь на 13 декабря РФ осуществила ракетно-пушечную атаку по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в нескольких регионах страны. По данным Минэнерго, под удар попали энергообъекты в Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Николаевской областях.

Ранее РБК-Украина также объясняло со ссылкой на ДТЭК разницу между блэкаутом и экстренными отключениями света. В частности, экстренные отключения являются контролируемой мерой и не свидетельствуют о полном коллапсе энергосистемы, тогда как блэкаут означает ее полный распад с длительным периодом восстановления.

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что сейчас самая сложная ситуация со светом в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. Россияне постоянно наносят удары по энергетическим объектам, которые там расположены.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрэнергоХарьковБлэкаутГрафики отключения света