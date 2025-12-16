UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Вся Донеччина - без світла, у Харкові - аварійні відключення: наслідки ударів по енергетиці

Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Харкові та області запроваджені аварійні відключення електроенергії. Підконтрольна Україні частина Донецької області після атак РФ - у повному блекауті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Як зазначили у компанії, для Харкова та області попередньо оприлюднені графіки знеструмлень наразі не діють і будуть відновлені лише після стабілізації ситуації.

Також там зауважили, що вночі російські війська атакували енергооб’єкти у кількох регіонах України. Внаслідок ударів на ранок повністю знеструмлені споживачі на підконтрольній території Донеччини, де вже розпочалися аварійно-відновлювальні роботи. Також зафіксовані нові знеструмлення у Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак у більшості регіонів України застосовуються заходи обмеження споживання - графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також погодинні відключення для населення. Час відключень за конкретною адресою споживачам радять уточнювати на офіційних сторінках обленерго.

В "Укренерго" зазначають, що споживання електроенергії наразі відповідає сезонним показникам, однак у регіонах із погодинними відключеннями зберігається необхідність ощадливого використання світла. Українців просять обмежити користування потужними електроприладами та, за можливості, переносити енергоємні процеси на нічні години.

Ситуація з енергетикою

Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що уряд працює над зменшенням обсягів обмежень. Як повідомляло РБК-Україна, скорочення тривалості відключень планували досягти за рахунок зменшення кількості об’єктів критичної інфраструктури, які підпадають під захист від обмежень.

Також варто зазначити, що в ніч на 13 грудня РФ здійснила ракетно-дронову атаку по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії в кількох регіонах країни. За даними Міненерго, під удар потрапили енергооб’єкти у Дніпропетровській, Чернігівській, Одеській та Миколаївській областях.

Раніше РБК-Україна також пояснювало з посиланням на ДТЕК різницю між блекаутом і екстреними відключеннями світла. Зокрема, екстрені відключення є контрольованим заходом і не свідчать про повний колапс енергосистеми, тоді як блекаут означає її повний розпад із тривалим періодом відновлення.

Глава "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що наразі найскладніша ситуація зі світлом у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Росіяни постійно завдають ударів по енергетичних об'єктах, які там розташовані.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкренергоХарківБлекаутГрафіки відключення світла