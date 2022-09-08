ЗСУ проривають фронт. Підсумки українського контрнаступу за тиждень

Інформація про серйозне просування наших сил почала надходити з минулого тижня. Соціальні мережі поширювали фото і відео зі звільнених населених пунктів, про контрнаступ писали також російські "воєнкори" та пабліки. Водночас офіційні українські особи діяли в режимі тиші.

На цьому тлі особливо виділялися заяви президента Володимира Зеленського. Минулої неділі, 4 вересня 2022 року, він повідомив про звільнення трьох населених пунктів у Донецькій та Херсонській областях і про нові зайняті висоти.

У ці дні інформаційне поле було в основному заповнене повідомленнями про просування на півдні. Однак, за словами президента, Збройні сили розгорнули "множинні контрнаступи".

"Я не скажу, що контрнаступ тільки на Херсон. Є напрямок або напрямки - множинні - і ми повинні рухатися вперед. Я хочу, щоб ворог отримав від нас сюрпризи", - заявив Зеленський в інтерв'ю ABC News.

Напередодні він без конкретики оголосив, що є хороші новини з Харківської області, а за кілька годин Інститут вивчення війни (ISW) випустив аналітичний огляд, в якому говориться про просування відразу на 20 км вглиб окупованої росіянами території.

І, нарешті, сьогоднішній брифінг заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Олексія Громова вніс певну ясність щодо того, що ж насправді відбувається на фронтах.

Харківський напрямок

З початку цього тижня стало зрозуміло, що Збройні сили України успішно просуваються в Харківській області. У мережі з'явилася інформація про звільнення населених пунктів в районі Балаклії. РБК-Україна розбирало дані з відкритих джерел у матеріалі "Як приготуватися? Що відомо про ситуацію в Харківській області".

"ЗСУ виконують своє основне завдання - оборона і звільнення наших територій в рамках проведення оборонної операції на Харківському напрямку. З метою звільнення територій з початку тижня ЗСУ у взаємодії підрозділами Національної гвардії та іншими силовими структурами ведуть активні дії на позначених напрямках", - заявив на сьогоднішньому брифінгу Громов.

За його словами, українські підрозділи вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км і проводять фільтраційні заходи у кількох населених пунктів. Якщо простою мовою, то взяли їх під контроль та зачищають їх від залишків російських військ.

Фото: просування в районі Балаклії (liveuamap.com)

"У ході ведення активних дій на Харківському напрямку звільнено понад 20 населених пунктів", - підкреслив Громов.

Які саме села були деокуповані, він не назвав. Але вчора з'явилася інформація про те, що українські військові зайшли як мінімум в Байрак, Нову Гусаровку та Яковенкове в районі Балаклії. Сьогодні з'явилися відео з Іванівки біля Волохова Яру.

Краматорський і Слов'янський напрямки

На цій ділянці Донецької області війська поліпшили тактичне положення і просунулися вглиб оборони противника.

"В ході ведення наступальних дій на Слов'янському напрямку підрозділи 103-ї окремої бригади територіальної оборони разом з підрозділами 15-го полку Національної гвардії просунулися в глибину до трьох кілометрів і звільнили населений пункт Озерне", - зазначив Олексій Громов.

Тим самим він підтвердив дані про контроль над Озерним, які з'явилися ще минулого тижня.

Фото: ситуація в Донецькій області та звільнення Озерного (liveuamap.com)

Херсонський напрямок

Днями начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк підтвердила звільнення кількох населених пунктів у Херсонській області, але теж без конкретики. І закликала дочекатися офіційних повідомлень.

"Ми продовжуємо позиційні бої, є території, які нами вже звільнені, і є розрахунковий час оголошення цих територій такими, які вже повністю під юрисдикцією України. Тому давайте ще трохи почекаємо, ми готуємо повідомлення офіційне на цей рахунок", - сказала вона.

За словами Громова, там ведуться активні бойові дії, і противник вже частково деморалізований, хоча продовжує чинити спротив. Зазначимо, до цього в мережі з'явилися фото зі звільненого Високопілля.

Фото: прапор України у Високопіллі (facebook.com/kirill.timoshenko)

"Загалом наші підрозділи просунулися вглиб оборони противника на окремих напрямках від 2 до декількох десятків кілометрів. Звільнено низку населених пунктів. Загальна площа повернутих під контроль України на Харківському та Південнобузькому напрямку становить понад 700 квадратних кілометрів",- підсумував Громов.

Для порівняння - це майже як площа Києва.

Фото: ситуація в Херсонській області (liveuamap.com)

Чого чекати далі

Далі, по всій видимості, контрнаступальні дії будуть лише продовжуватися. На брифінгу Громову поставили питання про різке зростання втрат ворога в зведеннях Генштабу, чи пов'язано це з поліпшенням обліку або з "якимись іншими причинами".

"Це якісь інші причини. Ми намагаємося і будемо намагатися цю цифру збільшити. ЗСУ роблять все можливе і неможливе, вірте нам", - відповів він.

Українська сторона не афішує свої плани, щоб позбавити Росію можливості їх зірвати. Напередодні американський телеканал CNN з посиланням на джерела в Україні повідомив, що ЗСУ на південному напрямку до кінця року хочуть зайняти територію на північ або захід від Дніпра, тобто не лише місто Херсон, а й Нову Каховку, де знаходиться гідроелектростанція, а також Північнокримський канал.