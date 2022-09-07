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Зеленський розповів про "хороші новини" з Харківської області і подякував ЗСУ

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Середа 07 вересня 2022 22:35
Зеленський розповів про "хороші новини" з Харківської області і подякував ЗСУ Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У українців є привід для радощів, що пов'язаний з активністю наших захисників на Харківському напрямку, проте ще не час називати звільнені українськими військовими населені пункти.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

"Цього тижня маємо хороші новини з Харківщини. Певно, всі уже бачили повідомлення щодо активності українських оборонців. І, думаю, кожен громадянин відчуває гордість за наших воїнів. Це заслужена гордість, правильне відчуття", - сказав він.

Зеленський зазначив, що зараз ще не час називати звільнені українськими захисниками населені пункти.

Але, за словами президента, час подякувати 25-й повітряно-десантній бригаді, 92-й окремій механізованій бригаді та 80-й десантно-штурмовій бригаді за хоробрість і героїзм, проявлені під час виконання бойових завдань.

Також Зеленський сказав слова вдячності 406-й окремій артилерійській бригаді за надзвичайно успішні влучання в районах зосередження росіян на півдні України та 60-й окремій піхотній бригаді, яка послідовно просуває наші позиції.

"Кожен успіх наших військових на тому чи іншому напрямку змінює на користь України й загальну ситуацію по всьому фронту. Що складніше окупантам, що більше у них втрат, то ліпшими будуть позиції в наших оборонців на Донбасі, то надійнішою буде оборона Запоріжжя та Миколаєва, міст Дніпропетровської області, то швидше зможемо звільнити Приазовʼя і весь південь", - додав президент.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента анонсували гарні новини щодо просування ЗСУ на Харківському напрямку.

Все, що відомо про ситуацію в Харківській області, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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