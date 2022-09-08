Тактичний сюрприз. ЗСУ просунулися на 20 км у Харківській області, - ISW

Збройні сили України, скориставшись передислокацією російських сил, провели ефективний контрнаступ на північний захід від Ізюма і відвоювали 400 квадратних кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Українські війська на південному сході Харківської області, ймовірно, використовують передислокацію російських сил на південний напрямок, щоб провести ефективний контрнаступ на північний захід від Ізюма.

Українські сили, ймовірно, використовували тактичну несподіванку, щоб 7 вересня просунутися як мінімум на 20 км на контрольовану Росією територію на сході Харківської області.

Тяглі в Херсонській області операції ЗСУ змусили російські війська зосередитися на півдні, що дозволило українським силам почати локальні, але дуже ефективні контратаки в районі Ізюма.

В Інституті вважають малоймовірним, що контрнаступ і спроби відвернути російські сили на півдні України є обманом для відновлення операцій в Харківській області, українські сили, ймовірно, розумно скористалися перерозподілом російських військ, техніки і загальної оперативної концентрації, щоб почати локалізовані контрнаступи на критичні точки в Харківській області.

Крім того, ISW з посиланням на українські та російські джерела повідомляє про активність уздовж двох основних напрямків у Херсонській області 7 вересня: на півночі Херсонської області на південь від кордону з Дніпропетровською областю і на заході Херсонської області вздовж кордону з Миколаївською областю.

Знімки також підтверджують, що українські війська просунулися до Високопілля і Нововознесенську, обидва в межах 5 км від кордону Херсонсько-Дніпропетровської області.

Російські джерела ISW підтвердили, що українські сили просуваються в західній частині Херсонської області в котлі Сухий Ставок (приблизно в 65 км на північний схід від міста Херсон і вздовж річки Інгулець).

Ключові висновки аналітиків ISW:

Українські війська вміло використовують передислокацію сил Росії з району Ізюм-Харків, щоб повернути територію і загрожувати російським наземним лініям зв'язку.

Президент Росії Володимир Путін намагався спростувати Доповідь Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) від 6 вересня про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС).

Українські війська продовжували завдавати ударів по матеріально-технічних вузлах РФ, зосередженню живої сили і техніки, транспортним мережам, пунктам управління в Херсонській області.

Російські війська здійснили наземні атаки на північ від Харкова, на північний захід від Слов'янська, на північний схід від Сіверська, на південь і північний схід від Бахмута і на північний захід від міста Донецьк.

6-7 вересня українські війська відвоювали 400 квадратних кілометрів території на північний захід від Ізюма в рамках високоефективної контрнаступальної операції на південному сході Харківської області.

Російська окупаційна влада оголосила 4 листопада можливою датою проведення так званих "референдумів" про анексію на окупованих територіях України.

Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента Сергій Лещенко анонсував Хороші новини про просування українських військових у Харківській області.

Також ми писали, що сьогодні, 7 вересня, у Балаклії (Харківська область) жителів закликали дотримуватися режиму інформаційної тиші з приводу дій українських військових.

Більш детально про контрнаступ ЗСУ в районі Балаклії можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна "Як приготуватися? Що відомо про ситуацію в Харківській області".

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