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Набув чинності закон про відтермінування переходу Ради на електронний документообіг

Новини » Політика     02.02.2020 - 11:09
Набув чинності закон про відтермінування переходу Ради на електронний документообіг
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документ у суботу був опублікований у виданні "Голос України"

Закон про відстрочку остаточного переходу Верховної ради на електронний документообіг до 1 вересня 2020 року, сьогодні, 2 лютого, набрав чинності. У суботу він був опублікований у виданні "Голос України".

Документ набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування, і вводиться у дію з першого дня третьої сесії ВР дев'ятого скликання.

Передбачається, що з 4 лютого по 1 вересня 2020 року діятиме перехідний період, протягом якого буде діяти як паперова, так і електронна форма законодавчого процесу.

Документом вносяться відповідні зміни до Регламенту ВР, якими визначається термін "письмова форма документа".

Законом також вводиться еталонна база нормативних документів в електронному вигляді, прийнятих Радою актів і встановлюються гарантії вільного і безкоштовного доступу громадян до такої бази.

Нагадаємо, 31 січня проект закону підписав президент Володимир Зеленський, а 1 лютого він був опублікований в "Голосі України".

Зокрема, 16 січня парламент ухвалив у другому читанні законопроект №2492, за документ проголосували 251 нардеп.

Як писало РБК-Україна раніше, у Верховній раді запевняли, що повний перехід парламенту на електронний документообіг відбудеться на початку 2020 року.

В кінці грудня парламент прийняв за основу законопроект №2492. Нардепи схвалили відповідний законопроект 259 голосами.

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