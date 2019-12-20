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Рада може відкласти остаточний перехід на електронний документообіг

Новини » Політика     20.12.2019 - 18:15
Рада може відкласти остаточний перехід на електронний документообіг
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи прийняли за основу відповідний законопроект 259 голосами

Парламент прийняв за основу законопроект №2492, яким передбачене відстрочення остаточного переходу на електронний документообіг до 1 вересня 2020 року, передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 259 нардепів.

Автор законопроекту, депутат Ради від фракції "Слуга народу" Павло Фролов заявив, що до вересня у ВР буде діяти як паперова, так і електронна форма законодавчого процесу.

"З 4 лютого по 1 вересня 20-го року зробити перехідний період, протягом якого буде діяти як паперова, так і електронна форма законодавчого процесу", - сказав він.

Зокрема, пропонується внести відповідні зміни до Регламенту ВР, якими визначити термін "письмова форма документа".

Законопроектом також пропонується ввести еталонну базу нормативних документів в електронному вигляді, прийнятих Радою актів і встановити гарантії вільного і безкоштовного доступу громадян до такої бази.

Нагадаємо, раніше в ВР запевнили, що повний перехід парламенту на електронний документообіг відбудеться на початку 2020 року.

Як писало РБК-Україна, парламент 17 жовтня ухвалив у другому читанні відповідний проект закону №1044-1, його підтримали 256 нардепів. Закон уже був опублікований і набрав чинності.

При цьому він вводиться у дію з першого дня третьої сесії Ради. Третя сесія повинна стартувати в лютому.

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