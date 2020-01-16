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Рада відклала остаточний перехід на електронний документообіг

Новини » Політика     16.01.2020 - 17:39
Рада відклала остаточний перехід на електронний документообіг
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документ підтримали 251 народних депутата

Парламент ухвалив у другому читанні законопроект №2492, яким передбачено відстрочення остаточного переходу на електронний документообіг до 1 вересня 2020 року, передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосував 251 нардеп.

Зазначимо, раніше автор законопроекту, депутат Ради від фракції "Слуга народу" Павло Фролов підкреслював, що до вересня у ВР буде діяти як паперова, так і електронна форма законодавчого процесу.

"З 4 лютого по 1 вересня 20-го року зробити перехідний період, протягом якого буде діяти як паперова, так і електронна форма законодавчого процесу", - заявляв він.

Зокрема, вносяться відповідні зміни до Регламенту ВР, якими визначається термін "письмова форма документа".

Законом також вводиться еталонна база нормативних документів в електронному вигляді, прийнятих Радою актів та встановлюються гарантії вільного і безкоштовного доступу громадян до такої бази.

Нагадаємо, раніше у Верховній раді запевнили, що повний перехід парламенту на електронний документообіг відбудеться на початку 2020 року.

В кінці грудня парламент прийняв за основу законопроект №2492. Нардепи прийняли відповідний законопроект 259 голосами.

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